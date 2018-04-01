Ержан Естанов в третий раз проиграл россиянину Расулу Мирзаеву

Казахстанский боец смешанных единоборств Ержан Естанов проиграл россиянину Расулу Мирзаеву, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмены встретились в октагоне уже в третий раз. На этот раз на «Алматы Арене» состоится вечер единоборств под эгидой российского промоушена Fight Nights Global.

Естанов и Мирзаев дрались дважды: в марте 2013 года в рамках «Великой битвы» в Алматы казахстанец проиграл решением судей, в ноябре 2014 там же на турнире «Воины степи» россиянин победил после отказа соперника от продолжения борьбы после второго раунда.