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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

Ержан Естанов в третий раз проиграл россиянину Расулу Мирзаеву

Они встретились на турнире Fight Nights Global в Алматы.

Казахстанский боец смешанных единоборств Ержан Естанов проиграл россиянину Расулу Мирзаеву, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмены встретились в октагоне уже в третий раз. На этот раз на «Алматы Арене» состоится вечер единоборств под эгидой российского промоушена Fight Nights Global.

Естанов и Мирзаев дрались дважды: в марте 2013 года в рамках «Великой битвы» в Алматы казахстанец проиграл решением судей, в ноябре 2014 там же на турнире «Воины степи» россиянин победил после отказа соперника от продолжения борьбы после второго раунда.

На этот раз Мирзаев, как и в первом поединке, одержал победу решением судей.

Эта схватка с Ержаном Естановым - финишная прямая. Думаю, мы не встретимся больше - Расул Мирзаев
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