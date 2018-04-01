Фируза Шарипова проведет бой с чемпионкой UFC Амандой Нуньес
Казахстанская чемпионка мира по
Казахстанская чемпионка мира по
Достигнута договоренность с президентом UFC Даной Уайтом о том, что Фируза Шарипова проведет бой с чемпионкой UFC Амандой Нуньес. UFC очень заинтересованы в этом поединке. В Америке женские единоборства хорошо развиты, они часто являются главными событиями шоу. Ронда Роузи была самым высокооплачиваемым бойцом этой компании. Совсем недавно прошел турнир UFC 222, где Яна Куницкая в дебютном бою сразу встретилась с чемпионкой UFC Крис Сайборг.
Отметим, что Аманда Нуньес обладает отличной боксерской техникой — это она доказала в поединке с Рондой Роузи. О том, когда и где, по каким правилам — бокса или ММА — пройдет этот бой, будет рассказано на
Напомним, в последнем поединке 30 декабря в Алматы она победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк. Шарипова завоевала титулы IBO и WBC Silver во втором полулегком весе и стала обязательным претендентом на чемпионский пояс по самой престижной версии WBC. Ее следующий бой должен был состояться 12 мая, но ранее появилась информация, что он перенесен.
Редакция Vesti.kz напоминает, что сегодня 1 апреля — День смеха. Не исключено, что команда Шариповой решила пошутить.