Достигнута договоренность с президентом UFC Даной Уайтом о том, что Фируза Шарипова проведет бой с чемпионкой UFC Амандой Нуньес. UFC очень заинтересованы в этом поединке. В Америке женские единоборства хорошо развиты, они часто являются главными событиями шоу. Ронда Роузи была самым высокооплачиваемым бойцом этой компании. Совсем недавно прошел турнир UFC 222, где Яна Куницкая в дебютном бою сразу встретилась с чемпионкой UFC Крис Сайборг.

Отметим, что Аманда Нуньес обладает отличной боксерской техникой — это она доказала в поединке с Рондой Роузи. О том, когда и где, по каким правилам — бокса или ММА — пройдет этот бой, будет рассказано на пресс-конференции, которая состоится на следующей неделе в Астане.

Напомним, в последнем поединке 30 декабря в Алматы она победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк. Шарипова завоевала титулы IBO и WBC Silver во втором полулегком весе и стала обязательным претендентом на чемпионский пояс по самой престижной версии WBC. Ее следующий бой должен был состояться 12 мая, но ранее появилась информация, что он перенесен.