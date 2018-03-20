«Большой шлем» в Екатеринбурге
Пока вся страна выбирала президента, в Екатеринбурге за награды, призовые и рейтинговые очки престижного этапа Мировой серии «Большой шлем».
Пока вся страна выбирала президента, в Екатеринбурге за награды, призовые и рейтинговые очки престижного этапа Мировой серии «Большой шлем».
В споре с дзюдоистами из более чем тридцати стран россияне дома завоевали девять медалей (2−3−4) и заняли второе место в командном зачете вслед за родоначальниками дзюдо — японцами, на счету которых оказалось десять наград.
В календаре Международной федерации дзюдо пять этапов «Большого шлема» — в Париже, Дюссельдорфе, Екатеринбурге,
«Сожалею, что не смог показать российским болельщикам ту борьбу, что хотел, — рассказал обладатель бронзы Мудранов. — В борьбе за третье место с чемпионом Европы французом Хаяром когда силы начали меня покидать. я физически ощутил подпитку зала. Понимал, что дома мне ни за что нельзя отдавать схватку и медаль и сделал все, что смог».
Порадовать уральскую публику в полной мере сумела медалист Рио Наталья Кузютина, выигравшая золото в категории 52 кг. Чистая победа в главной схватке над обидчицей по прошлогоднему финалу титулованной бразильянкой Мирандой принесла Наташе еще и моральное удовлетворение от взятого реванша.
Второе золото в копилку нашей команды и первую взрослую высшую награду в карьере завоевал в престижном тяжелом весе чемпион мира среди юниоров Нияз Ильясов (100 кг). В решающей схватке он красиво обыграл
«Я был хорошо готов к турниру, знал всех возможных соперников, и имел тактический план, — рассказал Нияз. — Не все схватки дня удалось выиграть досрочно, зато финал закончил красиво. Впереди, надеюсь, будут еще турниры, а за ними может и официальный старт, где я хочу себя проявить».
Серебряными призерами состязаний стали Ислам Яшуев, пропустивший бросок в финале 60 кг от чемпиона мира из Казахстана Сметова, Якуб Шамилов, проигравший в главной схватке 66 кг чемпиону мира японцу Абе, и дебютантка соревнований Таисия Киреева, досадно попавшаяся в финале 70 кг под удержание победительнице «Мастерс"-2017 бразильянке Портеле. Бронзовые награды для сборной завоевали Уали Куржев (73) в малом финале одолевший мирового призера из ОАЭ Скворцова, и чемпион мира среди юниоров Тамерлан Башаев (свыше 100), тактически переигравший в схватке за третье место грузина Бугадзе.
По словам наставника сборной Хасанби Таова «В Екатеринбурге выступал смешанный состав команды — несколько опытных спортсменов и перспективная молодежь, которая получила новый соревновательный опыт. Впереди сборную ждут два турнира “Гран при” — в Грузии и в Турции. Затем будет определен состав команды для участия в чемпионате Европы, что пройдет в Израиле