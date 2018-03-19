Казахстанские тхэквондисты завоевали четыре золотые медали на международном турнире Ukraine Open

На украинском даянге выступили мастера из 22 стран мира. За два соревновательных дня казахстанским спортсменам удалось завоевать 12 наград.
Так, в первый день на подиум поднялись восемь казахстанцев. Золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов завоевал Нурлан Мырзабаев. Обладателями серебряных наград стали Кайрат Сарымсаков (до 74 килограммов), Гулим Бибалаева (до 52 килограммов) и Бану Мансурова (до 67 килограммов). «Бронза» на счету Айтуара Шайкенова (до 58 килограммов), Елдоса Ыскак (до 58 килограммов), Абдусамата Лес (до 74 килограммов) и Айнур Есбергеновой (до 49 килограммов).
В заключительный день копилка сборной Казахстана пополнилась еще четырьмя медалями. Первыми стали Руслан Жапаров (свыше 80 килограммов), Смайыл Дуйсебай (до 87 килограммов) и Бахтиярулы Казабек (до 63 килограммов). «Серебро» завоевала Мереке Жунусова (до 73 килограммов).
Тренирует команду Ю Енг Джин.