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12:36 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские тхэквондисты завоевали четыре золотые медали на международном турнире Ukraine Open

В украинском Харькове завершился международный турнир по таеквондо Ukraine Open. Казахстанские таеквондисты отметились рядом завоеванных наград, среди которых четыре медали высшего достоинства, сообщает пресс-служба Федерации.

На украинском даянге выступили мастера из 22 стран мира. За два соревновательных дня казахстанским спортсменам удалось завоевать 12 наград.

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Так, в первый день на подиум поднялись восемь казахстанцев. Золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов завоевал Нурлан Мырзабаев. Обладателями серебряных наград стали Кайрат Сарымсаков (до 74 килограммов), Гулим Бибалаева (до 52 килограммов) и Бану Мансурова (до 67 килограммов). «Бронза» на счету Айтуара Шайкенова (до 58 килограммов), Елдоса Ыскак (до 58 килограммов), Абдусамата Лес (до 74 килограммов) и Айнур Есбергеновой (до 49 килограммов).

В заключительный день копилка сборной Казахстана пополнилась еще четырьмя медалями. Первыми стали Руслан Жапаров (свыше 80 килограммов), Смайыл Дуйсебай (до 87 килограммов) и Бахтиярулы Казабек (до 63 килограммов). «Серебро» завоевала Мереке Жунусова (до 73 килограммов).

Тренирует команду Ю Енг Джин.

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