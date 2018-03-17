Белорусский дзюдоист Дмитрий Миньков стал бронзовым призером Гран-при в Екатеринбурге

В весовой категории до 66 кг выступление на татами белорус начал поединком с Басхуу Йондонперенлей из Монголии. Дмитрий Миньков смог провести прием, получивший оценку «иппон» и вышел в следующий раунд, где встретился с бразильцем Чарльзом Чибаной. Южноамериканец не устоял против белоруса, который заработал «вазари» за один из приемов. В полуфинале Гран-при Дмитрий Миньков уступил японцу Хифуми Абе, а в поединке за третье место белорус одолел Андрина Гомбоча из Словении.