Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал золото на турнире «Большого шлема» в России

Источник: km-pics.de

В финале весовой категории до 60 килограммов Сметов победил россиянина Ислама Яшуева. Бронзовые медали завоевали россиянин Беслан Мудранов и японец Юма Ошима.

Еще один казахстанец Жансай Смагулов, выступающий весе до 73 килограммов, сегодня занял пятое место. Второй день соревнований пройдет завтра, 18 марта. Всего в Екатеринбург приехали более 300 спортсменов из 34 стран.