Ступенька на пути к вершине: что значит для Волкова бой с Вердумом
Российский боец смешанного стиля станет хедлайнером турнира UFC в Лондоне.
Российский боец смешанного стиля станет хедлайнером турнира UFC в Лондоне.
В субботу вечером внимание любителей единоборств будет приковано к Лондону. Там пройдет турнир UFC Fight Nights, главным событием которого станет бой между россиянином Александром Волковым и бразильцем Фабрисиу Вердумом. Чего ждать от поединка — в материале «СЭ».
ЛЕГЕНДА ИЗ
Вердум так давно находится в элите мировых смешанных единоборств и настолько известен всем любителям этого вида спорта, что сказать о нем
Вердум — действительно живая легенда ММА. Он выигрывал в японском промоушне Pride, когда тот считался лучшим в мире, он участвовал и добивался успехов в «Гран-при» Strikeforce, когда там собирались лучшие бойцы планеты. В числе побежденных Вердумом оппонентов значатся такие люди, как Федор и Александр Емельяненко, Кейн Веласкес, Антонио Ногейра, Алистер Оверим, Трэвис Браун и Марк Хант.
Успех в поединке с Федором Емельяненко примечателен тем, что она случился в 2010 году — в то время россиянин считался непобедимым. Он подходил к встрече с серией в 27 побед подряд и был остановлен именно бразильцем — болевым приемом «рычаг локтя» в рамках «Гран-при» Strikeforce в американском
С тех пор прошло восемь лет, но Вердум остается на высоте. За это время он проиграл лишь двум соперникам — Овериму и Стипе Миочичу, уступив тому титул чемпиона UFC. Тогда, в мае 2016-го, американец хорватского происхождения подловил бразильца встречным ударом и нокаутировал в первом раунде.
После этого Вердум провел два поединка с не самыми раскрученными соперниками — американцем Уолтом Харрисом и поляком Марчином Тыбурой и в обоих одержал победу. С Тыбурой пришлось сражаться все пять раундов, и это говорит о двух вещах. С одной стороны, Вердум
ГИГАНТ ПО ПРОЗВИЩУ ДРАГО
Волков — тоже не новый человек в смешанных единоборствах. Он провел даже больше боев, чем Вердум (35 против 31) и одержал больше побед — 29 против 23, но в опыте сопернику сильно уступает. 29-летний москвич младше бразильца на 11 лет и среди поверженных им оппонентов нет и близко никого уровня Федора Емельяненко или Веласкеса.
Волков был чемпионом промоушнов Bellator и M-1 Challenge в тяжелом весе, что характеризует его как очень классного бойца. В UFC он дебютировал полтора года назад, и первый бой едва не обернулся катастрофой. Волков чудом выстоял в поединке против американца Тимоти Джонсона. Несколько россиянин раз был очень близок к нокауту, но в итоге все же победил раздельным решением судей.
В дальнейшем все складывалось куда лучше: опытный Рой Нельсон и гигант Стефан Струве были пройдены очень уверенно, а последний и вовсе оказался в нокауте. Именно та победа, добытая в Роттердаме полгода назад, произвела на боссов UFC настолько сильное впечатление, что Волкову организовали бой с Вердумом.
Титульным поединок не будет, но тот, кто одержит победу, почти наверняка уже в следующем бою сразится за чемпионский пояс UFC. Во всяком случае, сам Волков в это верит.
«Вероятность очень велика. Если у меня получится выиграть, то смогу оспорить титул чемпиона. Но посмотрим, как получится.
Еще один важный момент, положительно характеризующий Волкова — он не боится вызовов. Он мог бы драться в России и получать здесь хорошие деньги, но его цели другие. Он хочет драться с лучшими и стать чемпионом в самой престижной лиге мира.
ШАНСЫ ЕСТЬ
Фаворитом в предстоящем бою считается Вердум. Что может противопоставить ему Волков? Скорость. Бразилец и раньше не был слишком быстрым бойцом, а сейчас, в 40 лет, еще больше потерял в этом компоненте. Плюс россиянин на семь сантиметров выше оппонента и на столько же превосходит его в длине рук.
По мнению российского бойца смешанного стиля Александра Шлеменко, бразилец имеет чуть больше шансов на успех, но у Волкова будут возможности повернуть бой в свою сторону. «Не то чтобы я был большим поклонником обоих бойцов, но буду болеть за Александра, так как он — наш соотечественник. У него есть все шансы на победу, так как многие соперники его недооценивают. Нечто подобное может быть и на этот раз, несмотря на то что тренеры Вердума хорошо знают, кто такой Волков. Бразилец, скорее всего, будет работать прямолинейно — идти на Александра напролом. Саше надо грамотно воспользоваться этим. Я не могу назвать его фаворитом, но шансы на победу есть. Ему надо четко выполнить план на бой», — сказал Шлеменко «СЭ».
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