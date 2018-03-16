Ступенька на пути к вершине: что значит для Волкова бой с Вердумом

Источник: AFP 2018

В субботу вечером внимание любителей единоборств будет приковано к Лондону. Там пройдет турнир UFC Fight Nights, главным событием которого станет бой между россиянином Александром Волковым и бразильцем Фабрисиу Вердумом. Чего ждать от поединка — в материале «СЭ».

ЛЕГЕНДА ИЗ ПОРТУ-АЛЕГРИ

Вердум так давно находится в элите мировых смешанных единоборств и настолько известен всем любителям этого вида спорта, что сказать о нем что-то новое почти невозможно. На вопрос, по-прежнему ли 40-летний бразилец так хорош, Волков в интервью «СЭ» ответил следующее: «Это хороший, разносторонне развитый боец, который может работать в разных стилях. Он заслуженно является одним из лучших в мире».

Вердум — действительно живая легенда ММА. Он выигрывал в японском промоушне Pride, когда тот считался лучшим в мире, он участвовал и добивался успехов в «Гран-при» Strikeforce, когда там собирались лучшие бойцы планеты. В числе побежденных Вердумом оппонентов значатся такие люди, как Федор и Александр Емельяненко, Кейн Веласкес, Антонио Ногейра, Алистер Оверим, Трэвис Браун и Марк Хант.

Успех в поединке с Федором Емельяненко примечателен тем, что она случился в 2010 году — в то время россиянин считался непобедимым. Он подходил к встрече с серией в 27 побед подряд и был остановлен именно бразильцем — болевым приемом «рычаг локтя» в рамках «Гран-при» Strikeforce в американском Сан-Хосе.

С тех пор прошло восемь лет, но Вердум остается на высоте. За это время он проиграл лишь двум соперникам — Овериму и Стипе Миочичу, уступив тому титул чемпиона UFC. Тогда, в мае 2016-го, американец хорватского происхождения подловил бразильца встречным ударом и нокаутировал в первом раунде.

После этого Вердум провел два поединка с не самыми раскрученными соперниками — американцем Уолтом Харрисом и поляком Марчином Тыбурой и в обоих одержал победу. С Тыбурой пришлось сражаться все пять раундов, и это говорит о двух вещах. С одной стороны, Вердум по-прежнему находится в хорошей физической форме и готов выдержать 25 минут в высоком темпе. С другой — он немного утратил былые рефлексы и скорость, которые помогали ему одерживать досрочные победы над сильными соперниками.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfP7g_SHP6H/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfP7g_SHP6H/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Самое время провести утреннюю тренировку! Всем продуктивной пятницы! #reebokrussia #reebokcombat #reebok #ufc #ufceurope #strelapromotion #strelateam #alexandervolkov</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/volkov_alex/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alexander Volkov</a> (@volkov_alex) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-16T07:18:07+00:00">Feb 15, 2018 at 11:18pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ГИГАНТ ПО ПРОЗВИЩУ ДРАГО

Волков — тоже не новый человек в смешанных единоборствах. Он провел даже больше боев, чем Вердум (35 против 31) и одержал больше побед — 29 против 23, но в опыте сопернику сильно уступает. 29-летний москвич младше бразильца на 11 лет и среди поверженных им оппонентов нет и близко никого уровня Федора Емельяненко или Веласкеса.

Волков был чемпионом промоушнов Bellator и M-1 Challenge в тяжелом весе, что характеризует его как очень классного бойца. В UFC он дебютировал полтора года назад, и первый бой едва не обернулся катастрофой. Волков чудом выстоял в поединке против американца Тимоти Джонсона. Несколько россиянин раз был очень близок к нокауту, но в итоге все же победил раздельным решением судей.

В дальнейшем все складывалось куда лучше: опытный Рой Нельсон и гигант Стефан Струве были пройдены очень уверенно, а последний и вовсе оказался в нокауте. Именно та победа, добытая в Роттердаме полгода назад, произвела на боссов UFC настолько сильное впечатление, что Волкову организовали бой с Вердумом.

Титульным поединок не будет, но тот, кто одержит победу, почти наверняка уже в следующем бою сразится за чемпионский пояс UFC. Во всяком случае, сам Волков в это верит.

«Вероятность очень велика. Если у меня получится выиграть, то смогу оспорить титул чемпиона. Но посмотрим, как получится. Все-таки в тяжелом весе будут и другие хорошие бои, может, руководство UFC решит все переиграть», — сказал он «СЭ».

Еще один важный момент, положительно характеризующий Волкова — он не боится вызовов. Он мог бы драться в России и получать здесь хорошие деньги, но его цели другие. Он хочет драться с лучшими и стать чемпионом в самой престижной лиге мира.

Фабриусиу ВЕРДУМ | Источник: AFP 2018

ШАНСЫ ЕСТЬ

Фаворитом в предстоящем бою считается Вердум. Что может противопоставить ему Волков? Скорость. Бразилец и раньше не был слишком быстрым бойцом, а сейчас, в 40 лет, еще больше потерял в этом компоненте. Плюс россиянин на семь сантиметров выше оппонента и на столько же превосходит его в длине рук. Из-за этого на дальней дистанции у него должно быть преимущество. Именно в этом и заключается шанс Волкова: ему нужно работать на дистанции и стараться вести бой в стойке. На средней и ближней дистанциях, равно как и в партере, преимущество будет у Вердума.

По мнению российского бойца смешанного стиля Александра Шлеменко, бразилец имеет чуть больше шансов на успех, но у Волкова будут возможности повернуть бой в свою сторону. «Не то чтобы я был большим поклонником обоих бойцов, но буду болеть за Александра, так как он — наш соотечественник. У него есть все шансы на победу, так как многие соперники его недооценивают. Нечто подобное может быть и на этот раз, несмотря на то что тренеры Вердума хорошо знают, кто такой Волков. Бразилец, скорее всего, будет работать прямолинейно — идти на Александра напролом. Саше надо грамотно воспользоваться этим. Я не могу назвать его фаворитом, но шансы на победу есть. Ему надо четко выполнить план на бой», — сказал Шлеменко «СЭ».