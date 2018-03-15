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21:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Флойд Мейвезер: Моя борьба — на семерку по десятибалльной шкале

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер сообщил, что скоро начнет подготовку к поединку в UFC. Помогать ему в этом будет чемпион Тайрон Вудли.

Источник: AP 2018

— Скоро начну готовиться к UFC. Мы переписывались с Вудли. Говорили уже несколько раз и совсем скоро начнем работать, — цитирует Мейвезера mmajunkie.com. — Вероятно, что мне понадобится больше, чем три месяца. Даже если мне понадобится месяцев 6−8, самое важное — подготовиться правильно.

Я умею бороться. Мои навыки не настолько плохи. Если оценивать по десятибалльной шкале, то на семерку. До девятки, полагаю, можно поднять. Однако мой бокс — все сто по десятибалльной шкале. Что касается кикбоксинга, то примерно четверочка. Нужно поработать, чтобы улучшить этот компонент.

Конечно, мне предложат хорошую сумму, и мы организуем все. Тайрон Вудли — невероятный боец. Конор тоже жесткий соперник, невероятный боец. В ММА много жестких парней. Я не смогу на них смотреть свысока или проявлять неуважение.

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