Флойд Мейвезер: Моя борьба — на семерку по десятибалльной шкале

Источник: AP 2018

— Скоро начну готовиться к UFC. Мы переписывались с Вудли. Говорили уже несколько раз и совсем скоро начнем работать, — цитирует Мейвезера mmajunkie.com. — Вероятно, что мне понадобится больше, чем три месяца. Даже если мне понадобится месяцев 6−8, самое важное — подготовиться правильно.

Я умею бороться. Мои навыки не настолько плохи. Если оценивать по десятибалльной шкале, то на семерку. До девятки, полагаю, можно поднять. Однако мой бокс — все сто по десятибалльной шкале. Что касается кикбоксинга, то примерно четверочка. Нужно поработать, чтобы улучшить этот компонент.