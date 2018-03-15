Бразилец, который побеждал братьев Емельяненко и был чемпионом UFC

Источник: AFP 2018

Уже в эти выходные на UFC London легендарный Фабрисиу Вердум вернётся в клетку, чтобы в свои 40 лет побиться за претендентский статус с Александром Волковым. И пока стартовый гонг не пронёсся по знаменитой арене O2, вынудив бойцов соприкоснуться перчатками, к месту будет вспомнить тернистый бойцовский путь бразильского ветерана.

Фабрисиу Силвейра Вердум родился в прибрежном городке Порту-Алегри на юге Бразилии. Его родители развелись, когда Фабрисиу был ребёнком. В школе или за её пределами Вердум считался хулиганом и задирой. Постоянные выговоры и отчисления были для парня обычным делом, пока в его жизни не появился спорт.

Джиу-Джитсу

До 17 лет Фабрисиу, как и большинство латиноамериканских мальчишек, гонял во дворе мяч, пока одним судьбоносным вечером всё не изменилось. Прогуливаясь по пляжу со своей девушкой, Вердум столкнулся с её бывшим ухажёром. Между парнями возник спор, и агрессивный экс-бойфренд спутницы Фабрисиу предложил Вердуму поединок по правилам джиту-джитсу. Естественно, тот не рвался в бой, но ввиду обстоятельств вынужден был принять вызов. После непродолжительной возни Фабрисиу рухнул на песок, прихваченный плотным треугольником в исполнении опытного противника.

Этот случай произвёл огромное впечатление на юного бразильца, который уже следующим утром явился в зал известного мастера джиу-джитсу Марсиу Корлеты. Движимый местью Вердум в течение следующего года овладел техникой нового для себя спорта, чтобы поскорее получить матч-реванш. Однако, как только Фабрисиу начал побеждать на различных турнирах, обидчик словно исчез, всячески избегая очередной встречи.

Вместе с тем, Вердум по-настоящему полюбил джиу-джитсу, совсем скоро добившись выдающихся результатов. В 2000 году, он сумел стать чемпионом мира в открытом весе, а год спустя овладеть серебряной медалью в категории плюс 100 килограмм.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BQjo47kgWk6/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQjo47kgWk6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">O primeiro q acertar quantos anos eu tinha e para qual revista foi essa capa, vai ganhar um vídeo exclusivo. Marque seus amigos e descubra oq tenho pra dizer ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ OBS: o vídeo será enviado por msg direta! OBS2: A brincadeira só é válida no #instagram</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/werdum/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Fabricio Werdum ?</a> (@werdum) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-16T03:09:16+00:00">Feb 15, 2017 at 7:09pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Подобные успехи побудили Фабрисиу на большие свершения. Он пожелал переехать на историческую родину своей матери — в Испанию, где планировал открыть собственную академию. Джиу-Джитсу оказалось не так популярно на Пиренейском Полуострове, из-за чего Вердуму на время пришлось оказаться в роли разнорабочего. Некоторое время поскитавшись по стройкам и производственным заводам, Фабрисиу наконец нашёл свой шанс. Парень нашёл способ обзавестись собственным скромным помещением для занятий, а совсем скоро и первыми учениками.

ММА

После чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу 2002 года Фабрисиу предложили попробовать свои силы в смешанных единоборствах. Первую победу в новой дисциплине Вердум одержал в английской организации, поймав на треугольник грузинского бойца Тенгиза Тедорадзе. Второй поединок бразильца закончился вничью — из-за запрещённого удара Вердума. Дальше последовала серия из трёх досрочных побед.

Шум от столь внушительного старта карьеры Вердума долетел до далёкой Хорватии, где знаменитый Микро Филипович пожелал видеть бразильца в своей команде. Стороны заключили негласный договор: Фабрисиу помогает Кро Копу поднять партер, а хорват поучает того секретам кикбоксинга. Плюс близкие отношения с главной звездой PRIDE позволили Вердуму оказаться в ростере легендарной японской организации.

В первых двух боях, финишировав Тома Эриксона и Романа Зенцова, бразилец вышел на Сергея Харитонова. В близком бою победа раздельным решением осталась за россиянином, что зажгло первую единичку в графе «поражения» Вердума.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BKQsYo8AEF8/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.26388888888889% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BKQsYo8AEF8/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">O verdadeiro #vaicavalo ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/werdum/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Fabricio Werdum ?</a> (@werdum) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-12T15:25:53+00:00">Sep 12, 2016 at 8:25am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя три месяца Фабрисиу вернулся на победную колею, одолев норвежца Йона Олава Эйнемо, а после оказался в числе участников гран-при тяжеловесов Pride. Заставив сдаться Алистара Оверима с помощью искусной кимуры, уже в четвертьфинале ему суждено было потерпеть второе поражение от Антонио Родриго Ногейры. Бразильское дерби было вы многом проиграно Вердумом из-за пробелов в ударной технике.

Один из лучших или лучший

Следующий бой — с Александром Емельяненко — оказался последним для Вердума в легендарном PRIDE. Не успел Фабрисиу толком отпраздновать победу над братом Последнего Императора, как японский промоушен был поглощён компании Zuffa, владеющей Абсолютным Бойцовским Чемпионатом (UFC). Это означало, что Фабрисиу теперь числился бойцом американского промоушена.

Уступив в дебюте Андрею Орловскому, Вердум в следующих поединках нокаутировал Брэндона Веру и Габриэля Гонзагу. Дальше Фарбисиу ждало тяжелейшее испытание в лице соотечественника Жуниура дос Сантоса, переживающего самый рассвет. Встреча с молодым панчером закончилась для Вердума глухим нокаутом в первом раунде. Тот апперкот дос Сантоса позже украсил ни одну видеоподборку.

Позже выяснилось, что бой с дос Сантосом стал для Вердума последним в UFC. Следующей остановкой в карьере Фабрисиу была организация Strikeforce. В первых двух боях бразилец взял верх над Майком Кайлом и Антониу Силвой, после чего получил невероятный сюрприз.

Сам Последний Император, не проигрывавший до того 10 лет, встал на пути Вердума. Есть ли смысл говорить каким безнадежным андердогом являлся Фабрисиу в преддверии поединка? Но статус Фёдора Емельяненко никак не смутил мастеровитого бразильца. Всего лишь через минуту россиянин погряз в крепком треугольнике, который заставил его впервые в карьере постучать в знак сдачи.

Ажиотаж вокруг Фабирисиу Вердума какое-то время не знал предела, но следующее его выступление порядком успокоило шумиху. Алистар Оверим сумел отомстить своему обидчику пятилетней давности, забрав победу единогласным решением.

Тем временем Дана Уайт и Братья Фертитта вместе с UFC поглотили и Strikeforce. Таким образом, Вердум снова стал частью уже точно главной лиги планеты. К тому моменту многие уже успели списать со счетов немолодого бразильца.

Однако Вердум разразился яркой пятиматчевой победной серией, по ходу которой успел стать временным чемпионом. Скептики, считавшие Фабрисиу отработанным материалом, конечно, замолчали, но дальше бразильца ждала встреча с доминирующим чемпионом Кейном Веласкесом, в которой на Вердума по традиции никто не ставил.

В середине третьего раунда их поединка мир в очередной раз был потрясён, когда Фабрисиу с улыбкой на лице закрыл удушающий приём на шее ещё одного лучшего тяжеловеса планеты. Причём первые два отрезка, как и начало третьего, прошли при полном преимуществе бразильца в стойке, что шокировало общественность ещё больше.

Казалось, для старенького по меркам практически любого спорта Вердума всё только начинается. Впереди ждала первая защита титула в родной Бразилии против Стипе Миочича. Главный бой UFC 198 не продлился и половины раунда — мир снова был шокирован. На этот раз беспечностью Вердума, который из-за своей неаккуратной и слишком самонадеянной атаки наткнулся на точный контрудар Миочича. Тогда большая бразильская вечеринка не удалась.

Возвращение состоялось в принципиальном бою с Трэвисом Брауном, которого Фабрисиу попросту переехал. Затем в неоднозначном поединке со старым знакомым Алистаром Оверимом, Вердум был признан побеждённым решением большинства судей.

Результат вызывал массу споров в ММА-сообществе, но бразилец просто двинулся дальше. Сначала Уолт Харрис, заменивший за пару часов Деррика Льюиса, был пойман на рычаг локтя, а потом и польский тяжеловес Марчин Тыбура оказался беспомощен на протяжении пяти раундов, проведённых в клетке с браазильцем.