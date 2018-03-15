Бразилец, который побеждал братьев Емельяненко и был чемпионом UFC
Фабрисиу Вердум — легендарный тяжеловес, который в свои 40 претендует на звание величайшего.
Фабрисиу Вердум — легендарный тяжеловес, который в свои 40 претендует на звание величайшего.
Уже в эти выходные на UFC London легендарный Фабрисиу Вердум вернётся в клетку, чтобы в свои 40 лет побиться за претендентский статус с Александром Волковым. И пока стартовый гонг не пронёсся по знаменитой арене O2, вынудив бойцов соприкоснуться перчатками, к месту будет вспомнить тернистый бойцовский путь бразильского ветерана.
Фабрисиу Силвейра Вердум родился в прибрежном городке
До 17 лет Фабрисиу, как и большинство латиноамериканских мальчишек, гонял во дворе мяч, пока одним судьбоносным вечером всё не изменилось. Прогуливаясь по пляжу со своей девушкой, Вердум столкнулся с её бывшим ухажёром. Между парнями возник спор, и агрессивный
Этот случай произвёл огромное впечатление на юного бразильца, который уже следующим утром явился в зал известного мастера
Вместе с тем, Вердум
Подобные успехи побудили Фабрисиу на большие свершения. Он пожелал переехать на историческую родину своей матери — в Испанию, где планировал открыть собственную академию.
ММА
После чемпионата мира по бразильскому
Шум от столь внушительного старта карьеры Вердума долетел до далёкой Хорватии, где знаменитый Микро Филипович пожелал видеть бразильца в своей команде. Стороны заключили негласный договор: Фабрисиу помогает Кро Копу поднять партер, а хорват поучает того секретам кикбоксинга. Плюс близкие отношения с главной звездой PRIDE позволили Вердуму оказаться в ростере легендарной японской организации.
В первых двух боях, финишировав Тома Эриксона и Романа Зенцова, бразилец вышел на Сергея Харитонова. В близком бою победа раздельным решением осталась за россиянином, что зажгло первую единичку в графе «поражения» Вердума.
Спустя три месяца Фабрисиу вернулся на победную колею, одолев норвежца Йона Олава Эйнемо, а после оказался в числе участников
Один из лучших или лучший
Следующий бой — с Александром Емельяненко — оказался последним для Вердума в легендарном PRIDE. Не успел Фабрисиу толком отпраздновать победу над братом Последнего Императора, как японский промоушен был поглощён компании Zuffa, владеющей Абсолютным Бойцовским Чемпионатом (UFC). Это означало, что Фабрисиу теперь числился бойцом американского промоушена.
Уступив в дебюте Андрею Орловскому, Вердум в следующих поединках нокаутировал Брэндона Веру и Габриэля Гонзагу. Дальше Фарбисиу ждало тяжелейшее испытание в лице соотечественника Жуниура дос Сантоса, переживающего самый рассвет. Встреча с молодым панчером закончилась для Вердума глухим нокаутом в первом раунде. Тот апперкот дос Сантоса позже украсил ни одну видеоподборку.
Позже выяснилось, что бой с дос Сантосом стал для Вердума последним в UFC. Следующей остановкой в карьере Фабрисиу была организация Strikeforce. В первых двух боях бразилец взял верх над Майком Кайлом и Антониу Силвой, после чего получил невероятный сюрприз.
Сам Последний Император, не проигрывавший до того 10 лет, встал на пути Вердума. Есть ли смысл говорить каким безнадежным андердогом являлся Фабрисиу в преддверии поединка? Но статус Фёдора Емельяненко никак не смутил мастеровитого бразильца. Всего лишь через минуту россиянин погряз в крепком треугольнике, который заставил его впервые в карьере постучать в знак сдачи.
Ажиотаж вокруг Фабирисиу Вердума
Тем временем Дана Уайт и Братья Фертитта вместе с UFC поглотили и Strikeforce. Таким образом, Вердум снова стал частью уже точно главной лиги планеты. К тому моменту многие уже успели списать со счетов немолодого бразильца.
Однако Вердум разразился яркой пятиматчевой победной серией, по ходу которой успел стать временным чемпионом. Скептики, считавшие Фабрисиу отработанным материалом, конечно, замолчали, но дальше бразильца ждала встреча с доминирующим чемпионом Кейном Веласкесом, в которой на Вердума по традиции никто не ставил.
В середине третьего раунда их поединка мир в очередной раз был потрясён, когда Фабрисиу с улыбкой на лице закрыл удушающий приём на шее ещё одного лучшего тяжеловеса планеты. Причём первые два отрезка, как и начало третьего, прошли при полном преимуществе бразильца в стойке, что шокировало общественность ещё больше.
Казалось, для старенького по меркам практически любого спорта Вердума всё только начинается. Впереди ждала первая защита титула в родной Бразилии против Стипе Миочича. Главный бой UFC 198 не продлился и половины раунда — мир снова был шокирован. На этот раз беспечностью Вердума, который
Возвращение состоялось в принципиальном бою с Трэвисом Брауном, которого Фабрисиу попросту переехал. Затем в неоднозначном поединке со старым знакомым Алистаром Оверимом, Вердум был признан побеждённым решением большинства судей.
Результат вызывал массу споров в
Сегодня Фабрисиу Вердум вновь неподалёку от титульного шанса. Лишь одна победа отделяет его от заветного права оспорить пояс чемпиона UFC. И если бразильцу удастся повторить свой успех, то не только бразильским фанат дозволено будет называть его лучшим тяжеловесом в истории ММА. С этим придётся согласиться и всем остальным.