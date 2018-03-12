Хамитов озвучил план на следующий год

— Буду готов вернутся в клетку в начале мая! План на следующий год, главный бой вечера, на футбольном стадионе Алматы! Все говорят о стадионах, а мы, просто сделаем это! #АлгаКазахстан, — написал Хамитов в Instagram.
Свой последний бой Хамитов провел 26 ноября в Алматы. В рамках турнира Fight Nights Global 80 он встречался с ирландцем Питером Куилли (10−4−1). Куат одержал победу решением большинства, однако впоследствии независимая комиссия по апелляции команды Куилли произвела пересчет очков и изменила исход боя на ничью.