Александр Емельяненко: С Харитоновым и Олейником не буду драться принципиально

Мечты сбываются! В детстве мои родители не каждый раз могли позволить себе купить мне мороженое. Я его ел очень редко и для меня это был праздник! Цените то, что у Вас сегодня и радуйтесь жизни!

