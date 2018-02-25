Александр Емельяненко: С Харитоновым и Олейником не буду драться принципиально

Источник: Спорт-Экспресс

В интервью «СЭ» 36-летний спортсмен рассказал, как готовится к поединку, поделился воспоминаниями о победе над олимпийским чемпионом и жестко раскритиковал Сергея Харитонова и Алексея Олейника.

ВЕСИЛ 140 КИЛОГРАММОВ. БЫЛ ТОЛСТЫЙ И НЕПОВОРОТЛИВЫЙ

— В Инстаграме вы выложили фото с ящиком мороженого. Зачем вам столько?

— Очень сильное мороженое! Я такое пробовал и мне понравилось. Зашел в магазин, увидел, что завезли, причем много. Ну и сразу взял ящик, чтобы вдоволь насытиться.

— Сколько съели?

— Да не весь! Себе 10 пачек оставил. Ко мне друг зашел, сфотографировал с ящиком. А его детям все оставшееся отдал.

— Мороженое не помешает подготовке к бою? Это не вредно? Диета…

— Диету соблюдают те, кто гоняет вес. Я стараюсь не переедать. А это просто небольшое лакомство.

— Весовая категория в вашем бою не ограничена? Не так, как в UFC — до 120 килограммов?

— Нет, не ограничена. Но лишний вес сильно сказывается на скорости, на выносливости. На всем! Дополнительный вес ничего не дает. Спортсмен должен выступать в той весовой категории, где он себя комфортно чувствует. Бывает, что бойцы переходят в другие категории, но они должны это делать за счет набора не жировых отложений, а живого, хорошего веса.

— Вы сейчас сколько весите?

— 115−117 кг. Вес колеблется.

— А максимально сколько весили?

— 140 килограммов.

— Ничего себе. Это когда же такое было?

— Когда пришел в клуб «Ахмат». Был большой, толстый, неповоротливый.

ВЫСТУПАЮ ЗА ИДЕЮ

— Хотя бы один бой Байора видели?

— Видел, конечно. Посмотрел несколько боев — на его сильные, слабые стороны. В принципе, он — универсал: может и бить, и бороться. И он может драться все три раунда. То есть функционально подготовлен.

— Будет взвешивание, дуэль взглядов. Что скажете своему сопернику?

— Пусть выходит и показывает все, что может, не жалеет себя. пусть запомнится хоть чем-нибудь, постарается простоять побольше. Удачи ему.

— Вы за время подготовки травм не получили?

— Я в своей лучшей форме! Набираю от боя к бою. Когда работаю на скорость, у меня даже дыханье не сбивается! Чувствую себя отлично! Перед последней тренировкой попросил доктора измерить мне давление. Просто стало интересно. 120 на 80. Как у космонавта.

Мурад держит лапы. @murad_bichuev_coach A post shared by Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) on Mar 1, 2018 at 6:48am PST

— А с кем спарринговали перед боем?

— Да со всеми, кто занимается в клубе «Ахмат». Кто попадется под руку. Там нет такого, что спортсмены говорят: «Ты не моей весовой категории, ты опытнее меня, сильнее». Это вообще никакой роли не играет. Кому предлагаешь спарринг, с тем и работаешь. Но я стараюсь спарринговать с партнерами разных весовых категорий. Начиная с легкой — чтобы они задавали темп, скоростную работу, заканчивая тяжелой — где хорошие, сильные, увесистые удары.

— По поводу гонорара: вам сколько пообещали за бой с Байором?

— Я за идею выступаю.

— Ну, такого же быть не может. На что-то надо жить.

— Это настолько личное, что сюда даже лезть не стоит. Считайте свои деньги. Сколько-сколько… Меня все устраивает, раз я выступают в этой организации.

— Из поляков вы дрались только с Павлом Настулой — бывшим дзюдоистом, победителем Игр-1996 в Атланте.

— Да-да, с олимпийским чемпионом. Он, кстати, за свою борцовскую карьеру не проиграл ни одного боя. Павел говорил, что если у него получится перевести меня в партер, то у меня не будет никаких шансов. В дзюдо он славился тем, что в партере всех ломал.

— Но вы его победили болевым.

— Удушающим. Выиграл у него по его же правилам.

— Чувствовали себя героем? Олимпийского чемпиона завалили все-таки.

— Нет. В Pride, где мы дрались, все были чемпионами или мира, или в каких-то еще версиях. Там были сильнейшие бойцы, которые добились высоких результатов и в любительской карьере.

ПОСМОТРИТЕ НА ХАРИТОНОВА: ОН МЕРТВЫЙ!

— Вы говорили, что также у вас планируется бой в апреле.

— Сейчас решается. Но из опытных спортсменов никто не хочет выходить на бой, потому что упадет в рейтинге. Поэтому и всячески пытаются избегать меня. Им лучше провести 10 боев с кем-то неизвестным. Это мне без разницы, кого бить. А они видят, в какой я сейчас форме, как бью, как дышу. Им бой со мной не нужен. Падает рейтинг, а за ним и все остальное — и гонорары, и общественное признание.

Тут не как в компьютерной игре, когда сел, включил, выбрал себе бойца, тут же подобрал ему соперника, подрался и пошел другие дела делать. Тут все сложно и муторно как бойцам, так и промоутерам. Все промоутеры хотят, чтобы их бойцы шли без проигрышей. Это мне надо доказывать, что я лучший, пытаться залезть в высший дивизион, а им там нужно удержаться. Я же их могу побить, растолкать локотками, занять свое место. Так же ведут себя и организации — контракт с ними подпишешь и уже никуда не уйдешь. А если чемпион проиграет, то это сразу бросит тень на всю организацию. Будут говорить: «Ооо, да ваш чемпион проиграл, значит, искусственно сделанный». Такая вот спортивная политика.

— Можете назвать имена тех, кто отказался от боя с вами?

— Не интересовался. Поиском противников я никогда не занимался. Просто созвонился, спросил, под кого готовиться, ведь времени до боя осталось совсем немного. Но никто не хочет выходить. Один отказался, второй, у третьего травма. А соперников себе я не выбираю. Кого поставят, с тем и буду драться.

— А бой с Сергеем Харитоновым вам не предлагали? Это было бы интересно.