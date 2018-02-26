Нелегкая прогулка Харитонова. Россиянин побил американского ветерана

Источник: Спорт-Экспресс

Сергей Харитонов — один из самых заметных российских бойцов смешанного стиля последних полутора десятилетий. Имя он себе сделал давно, примерно тогда же, когда Федор Емельяненко — в середине нулевых, когда побеждал таких всемирно известных бойцов, как Фабрисио Вердум, Алистар Оверим и Андрей Орловский. С тех пор прошло немало лет, но интерес к Харитонову ничуть не угас, его бои — по-прежнему главные в любом шоу, где он появляется.

КОНКУРЕНТНО И ЗРЕЛИЩНО

Соперником Харитонова в поединке в Екатеринбурге был американец Джоуи Белтран, который также хорошо известен любителям смешанных единоборств. Он выступал в UFC и Bellator, дрался с такими легендами, как Стипе Миочич и Мэтт Митрион. По опыту он ничуть не уступал Харитонову, но букмекеры шансов ему не оставляли почти никаких. Поставить на россиянина можно было с коэффициентом 1,09, на уроженца Оушенсайда (штат Калифорния) — за 7,6.

Сам бой получился намного более конкурентным и зрелищным, чем многие ожидали. Харитонов с первых секунд полез в атаку, начал искать варианты для правого прямого, который у него нокаутирующий, но американец оказался очень непрост. Он оказался готов к сериям россиянина, сам отвечал лоукиками и почти ничего не пропускал.

В середине первого раунда соперники поработали на ближней дистанции, где также чуть лучше смотрелся Харитонов. Он забрал центр октагона и на третьей минуте начал методично обстреливать соперника. Белтран все вытерпел и даже было пошел в контратаку, остудив пыл Харитонова. К концу стартового раунда стало очевидно, что оба бойца устали. Харитонов опустил руки, что говорит о слабости в плечах. Через не могу россиянин провел в атаке последние секунды первой пятиминутки, не оставив судьям не малейших сомнений в том, кому отдать раунд.

Второй раунд также начался с атак Харитонова. Он даже не пытался перевести бой в партер, но постоянно поддавливал соперника ударами с дальней и средней дистанций. Тревожный звонок случился в середине раунда, когда от удара Белтрана локтем россиянин получил рассечение и истек кровью. Было видно, что ему не больно, но сильное рассечение — это порой вполне достаточное основание для рефери прекратить бой.

В прочем сам Харитонов действовал так, что у судьи даже мысли не могло возникнуть о том, чтобы прервать шоу. Он выполнял эффектные апперкоты, которые периодически достигали подбородка соперника. В какой-то момент во втором раунде Белтран даже оказался на грани нокаута, но чудом выстоял. Из пяти минут, что длится раунд, четыре с половиной прошли с инициативой россиянина, но и у американца были свои моменты. Несколько раз он шел в размен, в котором даже преуспевал, но этого явно недостаточно, чтобы выиграть раунд.

В третьем раунде оба соперника уже двигались значительно хуже, чем на старте поединка. Они забыли про ноги и пытались достать друг друга ударами со средней дистанции. Зрители, не отошедшие от яркой победы российских хоккеистов в Пхенчхане, кричали: «Шайбу-шайбу!» Вряд ли это слышал Харитонов, но поддержка трибун не могла его не мотивировать. Третий раунд он провел на морально-волевых, превзошел соперника в давлении и спокойно довел дело до финального гонга. В преддверии судейского решения ни у кого из зрителей не было сомнений, каким оно будет.

ГОЛЬЦОВ «ЗАДУШИЛ» БОЛГАРИНА

Эта победа Харитонова не стала самой яркой в его жизни, но зрители остались довольны. Среди почетных гостей шоу можно было встретить таких легенд бокса, как Майк Тайсон и Костя Цзю. Присутствовал в зале также давний товарищ Харитнова — Федор Емельяненко, который не скрывал удовлетворения от увиденного в октагоне.

После боя Харитонов взял микрофон и первым делом отдал должное сопернику. Он действительно оказал достойное сопротивление и не оказался «сбитым летчиком», чего ожидали некоторые любители ММА. Также Сергей посетовал на травму и пообещал вернуться более сильным.

Победа над Бетраном стала для Харитонова 27-й в карьере при шести поражениях. Он выиграл четвертый бой подряд и стал победителем турнира Russian Cagefighting Championship, что немного поднимет его в рейтингах бойцов смешанного стиля. Возможно, уроженца Плесецка ждет еще несколько ярких боев.