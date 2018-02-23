Этнический казах защитил пояс чемпиона M-1 Challenge

Он провел защиту пояс чемпиона организации в легком весе против грузина Раула Татараули (18−3).
Титульный поединок, рассчитанный на пять раундов, прошел всю дистанцию и завершился победой Исмагулова единогласным решением судей.
Для Дамира это уже 15-я победа в профессионалах при по-прежнему двух поражениях, а Раул проиграл четвертый бой в карьере.
Ранее в этом вечере ММА состоялся еще один титульный бой с участием казахстанского бойца: Сергей Морозов (10−4) сразился с россиянином Мовсаром Евлоевым (9−0). Евлоев «задушил» своего соперника в третьем раунде и стал чемпионом M-1 Challenge в легком весе.