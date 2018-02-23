Этнический казах защитил пояс чемпиона M-1 Challenge

Он провел защиту пояс чемпиона организации в легком весе против грузина Раула Татараули (18−3).

Титульный поединок, рассчитанный на пять раундов, прошел всю дистанцию и завершился победой Исмагулова единогласным решением судей.

Для Дамира это уже 15-я победа в профессионалах при по-прежнему двух поражениях, а Раул проиграл четвертый бой в карьере.