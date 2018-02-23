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00:38 (мск), источник: Sports.kz

Этнический казах защитил пояс чемпиона M-1 Challenge

Этнический казах Дамир Исмагулов (14−2) выступил на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 88 в Москве (Россия), сообщает Sports.kz.

Он провел защиту пояс чемпиона организации в легком весе против грузина Раула Татараули (18−3).

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Титульный поединок, рассчитанный на пять раундов, прошел всю дистанцию и завершился победой Исмагулова единогласным решением судей.

Для Дамира это уже 15-я победа в профессионалах при по-прежнему двух поражениях, а Раул проиграл четвертый бой в карьере.

Ранее в этом вечере ММА состоялся еще один титульный бой с участием казахстанского бойца: Сергей Морозов (10−4) сразился с россиянином Мовсаром Евлоевым (9−0). Евлоев «задушил» своего соперника в третьем раунде и стал чемпионом M-1 Challenge в легком весе.

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