Конор Макгрегор выбывает! Рейтинг бойцов ММА за февраль

Как всегда, мы публикуем топ-10 лучших бойцов в каждой весовой категории, а также всех россиян, которые находятся в топ-100.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого — получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься на протяжении долгого времени — выбываешь из рейтинга. Так случилось с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. Последний бой он провел в ноябре 2016 года, когда победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса. Руководство UFC приняло решение лишит Макгрегора титула, за который сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.