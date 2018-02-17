Казахстанский «Макгрегор» провел тренировку со своим кумиром

«Каждая новая тренировка добавляет оборотов, но дается мне легче. Вчерашняя полуторочасовая тренировка по борьбе в зале SBG (зал Конора Макгрегора в Дублине — прим.) была очень трудная, но пролетела на одном дыхании. Все потому, что прошла она с человеком, который мотивировал меня перейти и попробовать себя в MMA. Человеком, чья жизненная история вдохновила меня двигаться вперед с удвоенным рвением», — написал на своей странице в соцсети казахстанец.

Бадургов, получивший известность после пранка с образом Макгрегора, выразил благодарность и восхищение своему кумиру.

«Конор, глядя на тебя, многие мальчишки начинают верить в себя. Ты человек невероятной силы воли и духа и, зная, через какие трудности тебе пришлось пройти, ты все-таки сумел показать всему миру, что свою судьбу человек творит сам!» — написал Бадургов.

Казахстанец подчеркнул, что сыграв двойника, он не хотел быть копией Макгрегора в жизни, но этот случай «наложил отпечаток на меня, и теперь я просто обязан выигрывать, как это делаешь ты».

«Твои слова поддержки еще больше разожгли огонь в моей груди. Да хранит тебя Всевышний!» — добавил казахстанский атлет.