Бойца Нурмагомедова назвали толстым и медленным

Источник: РИА "Новости"

«Хабиб, ты все еще толстый и медленный. Ты даже не смог уложиться в вес. Быть может, тебе стоит поменять диетолога — предыдущий превратил тебя в тень. Это не сработает против чемпиона», — написал американец.

31 декабря 2017 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC в Лас-Вегасе. Перед поединком боец заявил, что победитель встретится с Фергюсоном в бою за титул временного чемпиона в легком весе.