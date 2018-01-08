Бойца Нурмагомедова назвали толстым и медленным
Обладатель титула временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, американец Тони Фергюсон раскритиковал российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в
Обладатель титула временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, американец Тони Фергюсон раскритиковал российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в
«Хабиб, ты все еще толстый и медленный. Ты даже не смог уложиться в вес. Быть может, тебе стоит поменять диетолога — предыдущий превратил тебя в тень. Это не сработает против чемпиона», — написал американец.
31 декабря 2017 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC в
5 марта 2017 года между американцем и русским также должен был состояться титульный поединок, однако за несколько часов до взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован