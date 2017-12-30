Нурмагомедов побьет бразильца из-за сына

Источник: Газета.Ру

В канун Нового года, в ночь с 30 на 31 декабря, в Лас-Вегасе состоится одно из крупнейших событий этого года в мире ММА — UFC 219.

Со-главным поединком вечера после боя бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Доминика Круза (22−2) против Джимми Риверы (21−1) станет встреча россиянина Хабиба Нурмагомедова и бразильца Эдсона Барбозы.

Этот бой для Нурмагомедова — первый и последний в завершающемся году.

В последний раз дагестанский Орел заходил в октагон в ноябре 2016 года, когда в третьем раунде болевым приемом одолел американца Майкла Джонсона. После этого он потребовал у президента UFC Даны Уайта бой за титул, но получил только претендентский поединок с другим представителем США Тони Фергюсоном.

Предполагалась, что в случае победы Нурмагомедов наконец станет обязательным претендентом на бой со скандальным ирландцем Конором Макгрегором, который тогда как раз завоевал звание чемпиона UFC в легком весе.

Однако россиянин настолько серьезно подошел к сгонке веса перед боем с Фергюсоном, что начал страдать от провалов в памяти и оказался в больнице. Об этом сообщил его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

«Как-то Хабиб парился с братом Омаром, а потом спросил его: «Ты когда пришел?». Это произошло во время последней сгонки веса перед боем с Фергюсоном. То есть они были вместе, а Хабиб не мог вспомнить, когда брат пришел. Срывы в памяти случаются во время больших весогонок. Омар сразу сообщил об этом мне, а я дал команду врачу Шамилю из сборной Дагестана: «Делайте ему укол и снимайте с боя», — приводит слова Абдулманапа 8news.ru.

В итоге поединок был отменен, а вопрос о состоянии Нурмагомедова во время сгонки веса стал самым частым во время интервью. Дагестанский Орел уже устал отшучиваться словами о том, что готов отрезать себе ногу ради достижения нужных цифр на весах.

Все это время боец занимался своим здоровьем, чтобы больше не допустить подобных эксцессов. В итоге за месяц до поединка ему оставалось сбросить лишь несколько килограмм. На финальном взвешивании Нурмагомедов показал 70,5 кг, а Барбоза — 70,3 кг.

Этот бой — отличный шанс для россиянина стать претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе.

Временный титул можно будет оспорить у Фергюсона, а там уже и рукой подать до схватки с действующим чемпионом Макгрегором, которая может принести всемирную славу и баснословные деньги. Сам Нурмагомедов в недавнем интервью заявил, что в полной мере осознает важность предстоящего боя с Барбозой.

«Барбоза сейчас находится на хорошем ходу, это четвертый номер в мире (Хабиб — второй. — “Газета.Ru”). Это самый важный бой в моей карьере. От результата зависит, что будет дальше, — приводит слова спортсмена ТАСС. — Бразилец опасен хорошим передвижением, он также очень хорошо бьет ногами, у него большой опыт в муай-тай и кикбоксинге. Это очень непростой соперник, ну, а мое преимущество в борьбе, здесь нечего скрывать. Моя борьба, мой прессинг — это то, над нейтрализацией чего он работает. А я работаю над тем, чтобы блокировать его удары ногами и навязывать свой бой».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdVL22xg93X/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdVL22xg93X/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Хабиб, мы долго ждали твоего возвращения! Все мы верили, что ты преодолеешь все препятствия и в очередной раз докажешь всему миру, что лучший и непобедимый боец. Завтра тебе предстоит непростой бой, но все мы верим в тебя и желаем тебе победы! Также, пользуясь случаем хотели бы поздравить тебя с рождением сына. Вперед, Хабиб, мы с тобой! #teamkhabib @khabib_nurmagomedov #хабибмыстобой</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fc_anji_ru_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Анжи</a> (@fc_anji_ru_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-30T15:16:08+00:00">Dec 30, 2017 at 7:16am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Профессиональный рекорд Нурмагомедова — 24 победы подряд и ни одного поражения. У Барбозы — 19 триумфов при четырех неудачах.

Если россиянину удастся перевести поединок в борьбу, то шансы на победу сильно возрастут. Бразилец не очень силен в партере и будет всеми силами пытаться работать в стойке, однако сдержать проходы Нурмагомедова — нелегкая задача.

Неудивительно, что дагестанского Орла многие считают явным фаворитом поединка. Об этом в открытую заявил и тренер россиянина Хавьер Мендес.

«Хабиб не такой однообразный боец, как может кому-то показаться. Конечно, если он переведет Барбозу в борьбу, то победит без шансов. Но Нурмагомедов может хорошо вести бой и в стойке, на моей памяти он не проиграл ни одного спарринга с 2011 года. Хабиб очень опасен для Барбозы во всех смыслах», — уверен наставник.

К тому же дополнительное вдохновение Нурмагомедову может принести то, что 30 декабря у него родился сын, о чем сообщил клуб Eagles MMA у себя в инстаграме.

«Отличная новость! День начался с очень хорошего события. Только что у президента клуба Eagles MMA Хабиба Нурмагомедова родился сын», — говорится в заявлении.