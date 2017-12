Нурмагомедов побьет бразильца из-за сына

Хабиб, мы долго ждали твоего возвращения! Все мы верили, что ты преодолеешь все препятствия и в очередной раз докажешь всему миру, что лучший и непобедимый боец. Завтра тебе предстоит непростой бой, но все мы верим в тебя и желаем тебе победы! Также, пользуясь случаем хотели бы поздравить тебя с рождением сына. Вперед, Хабиб, мы с тобой! #teamkhabib @khabib_nurmagomedov #хабибмыстобой

