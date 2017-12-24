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00:31 (мск), источник: Советский спорт

Турнир — бомба! Но судьи испортили главный поединок ACB 77

В субботу в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам ACB 77, который будет претендовать на звание лучшего по итогам года.

Источник: Советский спорт

Все было прекрасно: крутые поединки, интриги, нокауты и удушающире приемы. Но все испортило судейское решение.

В главном поединке турнира сошлись легковесы: Абдул-Азиз Абдулвахабов (чемпион) и Эдуарт Вартанян («временный» чемпион). Оба — представители России.

В марте 2016 года они уже встречались в «клетке» ACB. Тогда довольно легкую победу одержал Абдулвахабов техническим нокаутом в первом раунде. Однако, с того времени многое изменилось. Вартанян после той неудачи одержал четыре победы подряд, да какие! Марсио Брено был нокаутирован в третьем раунде, Александр Шаблий был повержен раздельным решением в очень крутом поединке, Александр Сарнавский вчистую проиграл Эдуарду борьбу, а Андрей Кошкин хоть и устроил побоище, но был тоже бит.

Пока Вартанян побеждал одних из лучших бойцов ACB, действующий чемпион залечивал старые травмы и провел всего один поединок против Али Багова, выиграв техническим нокаутом.

Фаворитом в реванше считался Абдул-Азиз. Одни эксперты ММА и фанаты были уверены, что Вартанян находится в лучшей физической форме за всю свою карьеру. И они были правы. Другие предсказывали, что Эдуард будет нокаутирован в первом раунде, но если ему удастся выжить в первую пятиминутку, то ему вполне по силам взять свое по очкам по итогам всей схватки.

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Рефери в «клетке» — легендарный Джон Маккарти, который судит почти все турниры UFC. За «клеткой» — пятеро судей, которые считают очки. Эти пятеро и облажались по итогам боя. Точнее, не все, а некоторые.

Бой был близким, инициатива переходила от одного бойца к другому. Как и предполагалось, чемпион с первым минут пошел вперед и первый раунд взял без вопросов.

Во второй пятиминутке Вартанян выбрал совершенно другую тактику. Он держал соперника на средней дистанции, а наносил удары ногами по туловищу и руками по голове. Эта манера ведения поединка дала свои плоды. Второй раунд остался за Вартаняном.

В третьем раунде «временный» чемпион все больше и больше владел инициативой, хоть и выступал вторым номером. Абдулвахабов шел вперед, как танк, но в его арсенале не хватило каких-то креативных действий. Он просто шел и бил, шел и бил, шел и бил… А Вартанян отвечал, причем точно. И ноги у него оказались быстрее, и руки хитрее. Да и в борьбе он ничем не уступал чемпиону. Третий раунд показал, что пояс от Абдул-Азиза уплывает — 2:1 в пользу Вартаняна.

Четвертый раунд был практически повторением третьего и остался за Эдуардом — 3:1. Абдулвахабову ничего не оставалось, как идти ва-банк и попытаться победить Эдуарда в пятом раунде досрочно. Он делал все возможное и, какзалось, у него открылось второе дыхание. Но он, по-прежнему, действовал как запрограммированный робот. Но последнюю часть боя ему все-таки удалось выиграть.

Если смотреть по раундам, то большинство выиграл Вартанян — три против двух.

Ждем судейского решения. Очень долго ждем, когда ринг-анонсер объявит нового чемпиона лиги ACB в легком весе. Но вместо этого, рефери в «клетке» поднимает руку чемпиона. Трое судей отдали победу Абдулвахабову, и, лишь двое — Вартаняну. Это не то, чтобы спорное решение. По мнению автора этих строк — у Эдуарда просто украли победу в пользу более любимого спортсмена для главы промоушена Майрбека Хасиева.

Все было хорошо, бои были крутыми, промоушен за 2017 год очень сильно преуспел. Но спорные судейские решения как были, так и остаются. Это большая проблема не только ACB, но и многих других промоушенов.

Хотелось бы пожелать Эдуарду забыть этот поединок и выкинуть его из головы. В ACB не удалось стать чемпионом, может получиться в другом месте? Тем более, за тобой, Эдуард, гоняются и американские промоушены. Пора расти, пора…

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