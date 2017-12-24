Турнир — бомба! Но судьи испортили главный поединок ACB 77
В субботу в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам ACB 77, который будет претендовать на звание лучшего по итогам года.
В субботу в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам ACB 77, который будет претендовать на звание лучшего по итогам года.
Все было прекрасно: крутые поединки, интриги, нокауты и удушающире приемы. Но все испортило судейское решение.
В главном поединке турнира сошлись легковесы:
В марте 2016 года они уже встречались в «клетке» ACB. Тогда довольно легкую победу одержал Абдулвахабов техническим нокаутом в первом раунде. Однако, с того времени многое изменилось. Вартанян после той неудачи одержал четыре победы подряд, да какие! Марсио Брено был нокаутирован в третьем раунде, Александр Шаблий был повержен раздельным решением в очень крутом поединке, Александр Сарнавский вчистую проиграл Эдуарду борьбу, а Андрей Кошкин хоть и устроил побоище, но был тоже бит.
Пока Вартанян побеждал одних из лучших бойцов ACB, действующий чемпион залечивал старые травмы и провел всего один поединок против Али Багова, выиграв техническим нокаутом.
Фаворитом в реванше считался
Рефери в «клетке» — легендарный Джон Маккарти, который судит почти все турниры UFC. За «клеткой» — пятеро судей, которые считают очки. Эти пятеро и облажались по итогам боя. Точнее, не все, а некоторые.
Бой был близким, инициатива переходила от одного бойца к другому. Как и предполагалось, чемпион с первым минут пошел вперед и первый раунд взял без вопросов.
Во второй пятиминутке Вартанян выбрал совершенно другую тактику. Он держал соперника на средней дистанции, а наносил удары ногами по туловищу и руками по голове. Эта манера ведения поединка дала свои плоды. Второй раунд остался за Вартаняном.
В третьем раунде «временный» чемпион все больше и больше владел инициативой, хоть и выступал вторым номером. Абдулвахабов шел вперед, как танк, но в его арсенале не хватило
Четвертый раунд был практически повторением третьего и остался за Эдуардом — 3:1. Абдулвахабову ничего не оставалось, как идти
Если смотреть по раундам, то большинство выиграл Вартанян — три против двух.
Ждем судейского решения. Очень долго ждем, когда
Хотелось бы пожелать Эдуарду забыть этот поединок и выкинуть его из головы. В ACB не удалось стать чемпионом, может получиться в другом месте? Тем более, за тобой, Эдуард, гоняются и американские промоушены. Пора расти, пора…