Сильнейшие среди сильнейших

Источник: Спорт-Экспресс

Первый в истории города на Неве представительный турнир по дзюдо серии «Мастерс» в середине декабря собрал на татами в «Юбилейном» свыше двухсот атлетов — элиту мирового дзюдо из 48 стран. Четыре олимпийских чемпиона, около десяти чемпионов мира, медалисты Игр и крупнейших международных турниров, лидеры мирового рейтинга Международной федерации дзюдо в каждом весе — такой звездный состав участников не всегда встречается даже на чемпионатах мира.

СУПЕРРЕЗУЛЬТАТ

Российский «Мастерс» стал блестящим завершением спортивного года. Общее праздничное настроение поддержали и отечественные дзюдоисты, завоевавшие на татами в Санкт-Петербурге пять наград — по два золота и серебра и одну бронзу — и вошедшие в тройку сильнейших вместе с родоначальниками дзюдо — японцами (4−2−1) и грузинами (3−1−1).

— «Мастерс» — это очень важный для всех нас турнир, поскольку он позволяет набирать рейтинг на следующий год, — считает генеральный менеджер сборных команд России Эцио Гамба. — В каждом весе участники — это топ-16 мирового рейтинга, те, кто стабильно претендует на победы последние два года, то есть здесь был силен любой. И в таких условиях Россия вошла в тройку сильнейших, поэтому завоеванные здесь нашими спортсменами награды — это суперрезультат.

ЗОЛОТАЯ ПОСТУПЬ ХАСАНА

Две высшие награды для российской сборной в Санкт-Петербурге завоевали медалисты Игр-2016 — олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев (81 кг) и третий призер Рио Наталья Кузютина (52 кг). Серебряные награды «Мастерса» достались Ирине Долговой (48) и Аслану Лаппинагову, уступившему в напряженном финальном дерби Халмурзаеву, а бронзовая — еще одному спортсмену категории 81 кг — чемпиону Европы Алану Хубецову.

Обладатель золотого наспинного номера Хасан Халмурзаев в Санкт-Петербурге не оставил ни у кого сомнений в своем преимуществе. При оглушительной поддержке земляков с трибун Халмурзаев обыграл американца Хаттона, а в четвертьфинале взял верх над товарищем по команде Аланом Хубецовым, которого пару недель назад одолел в финале клубной Европы в Анкаре. В полуфинале Хасан в интригующей борьбе переиграл лидера мирового рейтинга голландца Франка де Вита, а в главной схватке дня одержал уверенную победу над еще одним российским дзюдоистом — Асланом Лаппинаговым — и впервые в карьере завоевал золото элитного «Мастерса». Вместе с финалистами на пьедестал поднялся и Алан Хубецов, который в схватке за бронзу взял верх над иранцем Молаи. Награждение в столь успешной для России категории провели глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров вместе президентом ФДР Василием Анисимовым и исполнительным директором Валентином Хабировым.

Неоднократный медалист чемпионатов Европы и мира Наталья Кузютина в своей коллекции уже имела золото «Мастерса». Два года назад в Марокко она стала первой в истории россиянкой, выигравшей этот престижный турнир. На домашнем татами Кузютина была неудержима и, оставив поверженными француженку Нето, косоварку Красничи, бразильянку Перейро и еще одну француженку — Бушар в финале, покорила вершину пьедестала.

— Рада, что мне удалось завершить 2017 год победой на самом сильном турнире года, — отметила Кузютина. — Вдвойне приятно выиграть именно дома, в России, где мы просто должны побеждать. Финал с француженкой был не таким сложным — мы с ней уже встречались, и поэтому я знала, к чему готовиться.

НОВАЯ РОЛЬ

Турниром «Мастерс» в Санкт-Петербурге завершили не год, а карьеру спортсменов 11 звездных атлетов нашей команды. Олимпийские чемпионы Лондона Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев, медалист Игр-2012 Иван Нифонтов, чемпион Европы Алим Гаданов и Сиражудин Магомедов, призеры чемпионатов мира Кирилл Вопросов и Камал Хан-Магомедов, обладатели наград крупнейших международных стартов Григорий Сулемин, Батраз Кайтмазов и Сергей Самойлович в следующем сезоне будут представлять Россию уже как тренеры национальной сборной.

— Мы недалеко уходим, — сказал после церемонии Арсен Галстян. — Я буду работать с кадетской сборной и надеюсь добиться успеха и там. Очень хочу в новой роли помочь российскому дзюдо. В этом году я уже был с ребятами на первенствах Европы и мира. Непередаваемые ощущения получил, когда наша микст-команда выиграла первое в истории командное мировое золото.