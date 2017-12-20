Сильнейшие среди сильнейших
Россияне завершили постолимпийский год пятью наградами элитного турнира «Мастерс» в
Россияне завершили постолимпийский год пятью наградами элитного турнира «Мастерс» в
Первый в истории города на Неве представительный турнир по дзюдо серии «Мастерс» в середине декабря собрал на татами в «Юбилейном» свыше двухсот атлетов — элиту мирового дзюдо из 48 стран. Четыре олимпийских чемпиона, около десяти чемпионов мира, медалисты Игр и крупнейших международных турниров, лидеры мирового рейтинга Международной федерации дзюдо в каждом весе — такой звездный состав участников не всегда встречается даже на чемпионатах мира.
СУПЕРРЕЗУЛЬТАТ
Российский «Мастерс» стал блестящим завершением спортивного года. Общее праздничное настроение поддержали и отечественные дзюдоисты, завоевавшие на татами в
— «Мастерс» — это очень важный для всех нас турнир, поскольку он позволяет набирать рейтинг на следующий год, — считает генеральный менеджер сборных команд России Эцио Гамба. — В каждом весе участники — это топ-16 мирового рейтинга, те, кто стабильно претендует на победы последние два года, то есть здесь был силен любой. И в таких условиях Россия вошла в тройку сильнейших, поэтому завоеванные здесь нашими спортсменами награды — это суперрезультат.
ЗОЛОТАЯ ПОСТУПЬ ХАСАНА
Две высшие награды для российской сборной в
Обладатель золотого наспинного номера Хасан Халмурзаев в
Неоднократный медалист чемпионатов Европы и мира Наталья Кузютина в своей коллекции уже имела золото «Мастерса». Два года назад в Марокко она стала первой в истории россиянкой, выигравшей этот престижный турнир. На домашнем татами Кузютина была неудержима и, оставив поверженными француженку Нето, косоварку Красничи, бразильянку Перейро и еще одну француженку — Бушар в финале, покорила вершину пьедестала.
— Рада, что мне удалось завершить 2017 год победой на самом сильном турнире года, — отметила Кузютина. — Вдвойне приятно выиграть именно дома, в России, где мы просто должны побеждать. Финал с француженкой был не таким сложным — мы с ней уже встречались, и поэтому я знала, к чему готовиться.
НОВАЯ РОЛЬ
Турниром «Мастерс» в
— Мы недалеко уходим, — сказал после церемонии Арсен Галстян. — Я буду работать с кадетской сборной и надеюсь добиться успеха и там. Очень хочу в новой роли помочь российскому дзюдо. В этом году я уже был с ребятами на первенствах Европы и мира. Непередаваемые ощущения получил, когда наша
Марина МАЙОРОВА.