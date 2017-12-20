Президент UFC Уайт подтвердил переговоры с Мэйуэзером

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как две капли: Орбакайте нарядилась как Пугачева - СМИ
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
«Девочки» созрели: фильм, заставивший зрителей падать в обморок
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе2
Лас-Пальмас0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Слован0
Лада1
Футбол. Зарубежный
22:50
Генгам
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:50
Бордо
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:50
Анже
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:50
Амьен
Нант
Футбол. Зарубежный
22:50
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:50
Марсель
Труа
Футбол. Зарубежный
22:50
ПСЖ
Кан
Футбол. Зарубежный
22:50
Монако
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:50
Метц
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:50
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
23:30
Реал Сосьедад
Севилья
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо5
Барыс3
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи2
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик3
Ак Барс0
Хоккей. НХЛ
21.12
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
21.12
Филадельфия Флайерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь6
Югра1
Хоккей. НХЛ
21.12
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь0
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал1
Динамо Р3
Все события
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
Паралимпийцы не поедут в Пхенчхан с флагом. И вот почему
Комиссия МОК рассмотрела новые дела российских спортсменов
Названы самые хайповые вещи года
Валерия разрисовала лысину Иосифа Пригожина под елочный шар
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Татуировка американца привела врачей в замешательство
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
13Самые богатые спортсмены мира в истории
21:20 (мск), источник: ТАСС

Президент UFC Уайт подтвердил переговоры с Мэйуэзером

ТАСС, 20 декабря. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что организация ведет переговоры с американским боксером Флойдом Мэйуэзером — младшим. Слова Уайта приводит ESPN.

Источник: AP 2017

«Мы ведем с Флойдом переговоры о заключении сделки с UFC, — сказал Уайт. — Мы заинтересованы в том, чтобы сделать что-нибудь с Флойдом. Боксерский бой между ним и Макгрегором состоялся. Так что все возможно».

Мэйуэзер заявил, что может принять предложение UFC, если получит за это большое вознаграждение. «Не так давно они позвонили мне и попросили вернуться, — сказал Мэйуэзер. — Я могу провести три или четыре поединка в UFC и заработать миллиард долларов. Помните, я Флойд Money Мэйуэзер (Money — прозвище Мэйуэзера — прим. ТАСС).

Фоторепортаж
Самые богатые спортсмены мира в истории

Поединок по боксерским правилам между Мэйуэзером и ирландцем Конором Макгрегором прошел 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. Для ирландца данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. За бой с Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от $300 млн).

 На форме российских спортсменов на Олимпиаде заклеят флаг и герб
Третьяк рассказал о форме вратарей перед Олимпиадой
Паралимпийцы не поедут в Пхенчхан с флагом. И вот почему
Комиссия МОК рассмотрела новые дела российских спортсменов
Форма российских олимпийцев направлена на утверждение в МОК
Хабиб Нурмагомедов: Чтобы уложиться в вес — отрежу себе ногу
Родченкову пришлось сменить квартиру из соображений безопасности
Источник: Сироткин уже подписал контракт с «Уильямс»
Новости
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь