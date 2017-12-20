Президент UFC Уайт подтвердил переговоры с Мэйуэзером

Источник: AP 2017

«Мы ведем с Флойдом переговоры о заключении сделки с UFC, — сказал Уайт. — Мы заинтересованы в том, чтобы сделать что-нибудь с Флойдом. Боксерский бой между ним и Макгрегором состоялся. Так что все возможно».

Мэйуэзер заявил, что может принять предложение UFC, если получит за это большое вознаграждение. «Не так давно они позвонили мне и попросили вернуться, — сказал Мэйуэзер. — Я могу провести три или четыре поединка в UFC и заработать миллиард долларов. Помните, я Флойд Money Мэйуэзер (Money — прозвище Мэйуэзера — прим. ТАСС).

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Поединок по боксерским правилам между Мэйуэзером и ирландцем Конором Макгрегором прошел 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. Для ирландца данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.