Хабиб Нурмагомедов: Чтобы уложиться в вес — отрежу себе ногу

Источник: РИА "Новости"

— В этот раз вы сделаете вес?

— Вам, ребята, нужно 29 декабря прийти на взвешивание UFC 219, — приводит Youtube-канал Best of MMA слова Нурмагомедова.

— Почему вы уверены, что уложитесь в категорию? Что вы сделаете?

— Я так думаю, что ногу себе отрежу — правую или левую. Пока не решил — какую.

— Вы по-прежнему едите все подряд или есть какая-то диета?

— Я не понимаю, почему все говорят, что я ем как-то не так. Потому что Тони Фергюсон пытается вывернуть все наизнанку и пропиариться?

Все эти комментарии, которые он оставляет — «поешь» там и так далее… По-моему, так он выглядит как мой хороший друг. Не понимаю, почему, будучи чемпионом, он говорит обо мне.

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— UFC пытались устроить Фергюсону бой с Конором Макгрегором. А вы бы хотели встретиться с Конором?

— Да я сейчас вообще не интересуюсь этими ребятами. Уж Конором-то точно. В конце этого года меня ожидает серьезный соперник — Эдсон Барбоза. Осталось всего 10 или 11 дней.

С чего мне волноваться сейчас о Макгрегоре или Фергюсоне? Я бы мог провести бой с ними обоими за один вечер. Я бы побил Тони, отдохнул часика полтора, а потом размазал Конора.

— Хочешь сказать, ты бы уложил их в один вечер?

— Без проблем. Я бы мог это сделать.