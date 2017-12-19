Младший Емельяненко обошел брата
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко превзошел своего брата Федора в мировом рейтинге тяжеловесов, поднявшись в новой версии сразу на 16 позиций. спурт удался
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко превзошел своего брата Федора в мировом рейтинге тяжеловесов, поднявшись в новой версии сразу на 16 позиций. спурт удался
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обошел своего старшего брата Федора во всемирном рейтинге тяжеловесов, составленном профильным сайтом FightMatrix.
По итогам минувшей недели
Что касается Федора, то 41-летний спортсмен теперь располагается в рейтинге лишь на 52-м месте (минус одна позиция за отчетный период) — 71 очко.
При этом лучшим из россиян в актуальном топе является Александр Волков (284), идущий седьмым.
Также на данный момент в число 50-и сильнейших тяжеловесов входят Виталий Минаков (202 очка; десятое место), Мухумат Вахаев (23; 127), Сергей Павлович (24; 121), Сергей Харитонов (25; 119), Денис Гольцов (26; 107), Салимгерей Расулов (30; 89), Шамиль Абдурахимов (34; 87) и Зелимхан Умиев (45; 76).
Лидирует же в рейтинге
Столь внушительный рывок в мировом топе удался Александру Емельяненко благодаря очередной легкой победе — в прошедшее воскресенье боец в одном из главных поединков турнира WFCA44 в Грозном без проблем разобрался с представителем США Вирджилом Цвикером (текущее 98 место в рейтинге).
В этой встрече инициативу в свои руки россиянин взял с первых же секунд боя, однако события особо не форсировал, рассудительно привыкая к противнику, который, напротив, с самого старта принялся активно махать руками (в основном — в пустоту).
При этом и затягивать с американским оппонентом Александр не стал: на экваторе дебютной пятиминутки
В итоге в общей сложности на эту «прогулку» боец «Ахмата» затратил всего около 200 секунд.
По окончании поединка россиянин, обращаясь к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, признался, что «вновь» не устал, а также объявил о готовности вернуться в клетку уже спустя пару месяцев.
«Рамзан Ахматович, я готов дальше драться, я готов выступать в феврале. Я опять не устал», — сказал он, фактически повторив свои же слова, произнесенные после победы над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом, на которого Александр не потратил и минуты.
Также Емельяненко прямо на ринге подарил сыну Кадырова свои победные перчатки.
«Перчатки тебе подарю, чтобы больше никто не просил. Снимай с меня», — сказал он Адаму Кадырову.
А уже спустя день в личном аккаунте в инстаграме
«Уважаемые друзья! Сегодня я одержал первую победу под знаменами клуба “Ахмат”. Этот успех вдвойне ценнее для меня, так как я получил в подарок автомобиль», — поделился со своими подписчиками спортсмен.
«Благодарю за поддержку, очень приятно, когда твой труд оценивается подобным образом. Ахмат — сила!» — заключил боец.
Напомним, что представителем клуба «Ахмат» Александр стал в октябре 2017-го — соглашение было заключено уже после виктории над Дос Сантосом, также состоявшейся в рамках турнира организации, и спустя год после выхода из тюрьмы.
Почти в те же дни достоянием общественности стал конфликт Александра со старшим братом: в интервью «Советскому спорту»
В ответ на это Последний император, у которого ранее были разногласия с участниками «Ахмата» на почве детских боев в Грозном, выступил с публичным письмом в адрес, по его же словам, «Иуды», где подчеркнул, что Александр «не стоит и мизинца» его близких.
«Мяч», однако, находился на стороне 36-летнего бойцы недолго: в еще одном интервью младший брат основательно «прошелся» по многим пунктам письма Федора, вместе с тем выдав одну из самых «огненных» фраз года во всем российском спорте.
«Само письмо мне напомнило мультфильм «Простоквашино», — заявил он. — Помните персонажей оттуда? Кот помойный, пес облезлый и дядя Федор писали письмо родителям из деревни. Вот его обращение примерно из этой серии.
После этого конфликт братьев (по крайней мере, публичный) сошел на нет.