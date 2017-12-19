Младший Емельяненко обошел брата

Источник: РИА "Новости"

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обошел своего старшего брата Федора во всемирном рейтинге тяжеловесов, составленном профильным сайтом FightMatrix.

По итогам минувшей недели Емельяненко-младший улучшил свой результат сразу на 16 пунктов, переместившись с 53 строчки на 37-ю — и сейчас в активе представителя бойцовского клуба «Ахмата» значатся 83 балла.

Что касается Федора, то 41-летний спортсмен теперь располагается в рейтинге лишь на 52-м месте (минус одна позиция за отчетный период) — 71 очко.

При этом лучшим из россиян в актуальном топе является Александр Волков (284), идущий седьмым.

Также на данный момент в число 50-и сильнейших тяжеловесов входят Виталий Минаков (202 очка; десятое место), Мухумат Вахаев (23; 127), Сергей Павлович (24; 121), Сергей Харитонов (25; 119), Денис Гольцов (26; 107), Салимгерей Расулов (30; 89), Шамиль Абдурахимов (34; 87) и Зелимхан Умиев (45; 76).

Лидирует же в рейтинге по-прежнему американец Стипе Миочич, имеющий на своем счету аж 1313 балла — (для сравнения — у занимающего вторую позицию француза Франсиса Нганну на 580 пунктов меньше).

Столь внушительный рывок в мировом топе удался Александру Емельяненко благодаря очередной легкой победе — в прошедшее воскресенье боец в одном из главных поединков турнира WFCA44 в Грозном без проблем разобрался с представителем США Вирджилом Цвикером (текущее 98 место в рейтинге).

В этой встрече инициативу в свои руки россиянин взял с первых же секунд боя, однако события особо не форсировал, рассудительно привыкая к противнику, который, напротив, с самого старта принялся активно махать руками (в основном — в пустоту).

При этом и затягивать с американским оппонентом Александр не стал: на экваторе дебютной пятиминутки Емельяненко-младшему удалось повалить Цвикера на ринг, и остальное было лишь делом техники.

В итоге в общей сложности на эту «прогулку» боец «Ахмата» затратил всего около 200 секунд.

По окончании поединка россиянин, обращаясь к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, признался, что «вновь» не устал, а также объявил о готовности вернуться в клетку уже спустя пару месяцев.

«Рамзан Ахматович, я готов дальше драться, я готов выступать в феврале. Я опять не устал», — сказал он, фактически повторив свои же слова, произнесенные после победы над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом, на которого Александр не потратил и минуты.

Также Емельяненко прямо на ринге подарил сыну Кадырова свои победные перчатки.

«Перчатки тебе подарю, чтобы больше никто не просил. Снимай с меня», — сказал он Адаму Кадырову.

А уже спустя день в личном аккаунте в инстаграме Емельяненко-младший сообщил о подаренном ему за победу над Цвикером внедорожнике.

«Уважаемые друзья! Сегодня я одержал первую победу под знаменами клуба “Ахмат”. Этот успех вдвойне ценнее для меня, так как я получил в подарок автомобиль», — поделился со своими подписчиками спортсмен.

«Благодарю за поддержку, очень приятно, когда твой труд оценивается подобным образом. Ахмат — сила!» — заключил боец.

Напомним, что представителем клуба «Ахмат» Александр стал в октябре 2017-го — соглашение было заключено уже после виктории над Дос Сантосом, также состоявшейся в рамках турнира организации, и спустя год после выхода из тюрьмы.

Почти в те же дни достоянием общественности стал конфликт Александра со старшим братом: в интервью «Советскому спорту» Емельяненко-младший, в частности, назвал окружение родственника «подхалимами».

В ответ на это Последний император, у которого ранее были разногласия с участниками «Ахмата» на почве детских боев в Грозном, выступил с публичным письмом в адрес, по его же словам, «Иуды», где подчеркнул, что Александр «не стоит и мизинца» его близких.

«Мяч», однако, находился на стороне 36-летнего бойцы недолго: в еще одном интервью младший брат основательно «прошелся» по многим пунктам письма Федора, вместе с тем выдав одну из самых «огненных» фраз года во всем российском спорте.

«Само письмо мне напомнило мультфильм «Простоквашино», — заявил он. — Помните персонажей оттуда? Кот помойный, пес облезлый и дядя Федор писали письмо родителям из деревни. Вот его обращение примерно из этой серии.