Александр Шлеменко: У Емельяненко есть все, чтобы стать чемпионом
Известный боец ММА Александр Шлеменко — о перспективах Александра Емельяненко.
Известный боец ММА Александр Шлеменко — о перспективах Александра Емельяненко.
Свой второй бой в лиге WFCA Александр Емельяненко проведет в субботу в Грозном против американца Верджила Цвикера. В предыдущем бою, состоявшемся в конце сентября, россиянин нокаутировал бразильца Джеронимо Дос Сантоса менее чем за минуту. Цвикер выступает в ММА с 2003 года, был бойцом Bellator, Strikeforce и других лиг.
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА АЛЕКСАНДР СПОСОБЕН ВЫСТУПАТЬ
— Чего можно ожидать от Емельяненко?
— Смотря с чем сравнивать. Если с годами, когда он выступал в Pride вместе братом с Федором, то мы вряд ли можем ожидать
— Бразилец Дос Сантос, с которым дрался Емельяненко — не то?
— Александр выиграл — это хорошо, не спорю. Но, согласитесь, тяжело назвать бразильца элитным бойцом. Александр Емельяненко же претендует на звание элитного бойца, поэтому, считаю, соперники должны быть соответствующие.
— Он может выйти на ринг против
— Конечно, может! Он и его команда делают правильные шаги. Они постепенно увеличивают уровень соперников, потому что ни для кого не секрет, что Александр вынужденно не мог тренироваться
— Емельяненко 36 лет. Как считаете, как долго он сможет выступать на высоком уровне?
— Да сколько угодно! Сейчас, как показывает практика, 36 лет — это еще не такой зрелый возраст. Тем более в тяжелом весе. Если посмотреть на его брата Федора, который продолжает выступать, то ему уже за сорок. Александру — 36, думаю, как минимум четыре года мы сможем за ним наблюдать. А то и больше.
— Как оцените перспективы Емельяненко в плане титульных боев?
— Думаю, он сможет. Если взять лигу «Ахмат», то Александр уже сейчас может выйти на бой за титул этого промоушна. Но там сложность в том, что он может попасть на одноклубника, насколько я помню. А так — почему нет? Он высокий, фактурный, все в его руках.
ЕМЕЛЬЯНЕНКО МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ И ЗА РУБЕЖОМ
— Может ли
— Не думаю, что зарубежные лиги отворачиваются от него.
— Как думаете, в чем мотивация Емельяненко и каковы его спортивные амбиции?
— Сложно сказать, какая у него мотивация и какие амбиции. Мне кажется, они у него всегда были самые высокие. Он не прочь стать чемпионом, потому что за всю карьеру ни разу не выигрывал серьезных поясов, насколько я помню. У него не так уж много времени осталось — большая часть карьеры все уже прошла. Думаю, он мотивирован как никогда, чтобы стать чемпионом в
— Да и фамилия обязывает не останавливаться на достигнутом.
— Я и говорю — у Александра всегда был козырь в кармане в виде фамилии. Потому что ни для кого не секрет, что старший брат всегда торил дорогу для младшего.
— Главное теперь — воспользоваться этим шансом?
— Да. Но мне кажется, что, находясь в Чечне, сложно вести себя неправильно.
— Как считаете, Александр специально избрал для себя такой путь?
— Не думаю, что прям специально, просто, как говорится, звезды сошлись.