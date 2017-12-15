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15 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Александр Шлеменко: У Емельяненко есть все, чтобы стать чемпионом

Известный боец ММА Александр Шлеменко — о перспективах Александра Емельяненко.

Источник: Спорт-Экспресс

Свой второй бой в лиге WFCA Александр Емельяненко проведет в субботу в Грозном против американца Верджила Цвикера. В предыдущем бою, состоявшемся в конце сентября, россиянин нокаутировал бразильца Джеронимо Дос Сантоса менее чем за минуту. Цвикер выступает в ММА с 2003 года, был бойцом Bellator, Strikeforce и других лиг.

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА АЛЕКСАНДР СПОСОБЕН ВЫСТУПАТЬ

— Чего можно ожидать от Емельяненко?

— Смотря с чем сравнивать. Если с годами, когда он выступал в Pride вместе братом с Федором, то мы вряд ли можем ожидать чего-то похожего. Потому что, при всем уважении, уровень его соперников сейчас далеко не тот, что был тогда. Думаю, Александр и в плохой форме легко прошел бы Цвикера. Судя по фотографиям, по тому, как он тренируется, как выглядит, можно сказать, что он в хорошем состоянии. А чтобы реально оценить его форму, нужен достойный оппонент.

— Бразилец Дос Сантос, с которым дрался Емельяненко — не то?

— Александр выиграл — это хорошо, не спорю. Но, согласитесь, тяжело назвать бразильца элитным бойцом. Александр Емельяненко же претендует на звание элитного бойца, поэтому, считаю, соперники должны быть соответствующие.

— Он может выйти на ринг против кого-то более серьезного, чем Цвикер?

— Конечно, может! Он и его команда делают правильные шаги. Они постепенно увеличивают уровень соперников, потому что ни для кого не секрет, что Александр вынужденно не мог тренироваться какое-то время. Он сейчас только набирает обороты. Если он пройдет этого соперника, то следующего, думаю, найдут посильнее.

— Емельяненко 36 лет. Как считаете, как долго он сможет выступать на высоком уровне?

— Да сколько угодно! Сейчас, как показывает практика, 36 лет — это еще не такой зрелый возраст. Тем более в тяжелом весе. Если посмотреть на его брата Федора, который продолжает выступать, то ему уже за сорок. Александру — 36, думаю, как минимум четыре года мы сможем за ним наблюдать. А то и больше.

— Как оцените перспективы Емельяненко в плане титульных боев?

— Думаю, он сможет. Если взять лигу «Ахмат», то Александр уже сейчас может выйти на бой за титул этого промоушна. Но там сложность в том, что он может попасть на одноклубника, насколько я помню. А так — почему нет? Он высокий, фактурный, все в его руках.

Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКО vs Верджил ЦВИКЕР | Источник: Спорт-Экспресс

ЕМЕЛЬЯНЕНКО МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ И ЗА РУБЕЖОМ

— Может ли кто-то из зарубежных лиг со временем обратить на него внимание?

— Не думаю, что зарубежные лиги отворачиваются от него. Все-таки не нужно забывать, что у него фамилия Емельяненко. И с ней он всегда в поле зрения различных промоушнов. Другой вопрос, будут ли конкретные предложения. Не надо забывать, что для профессионального спортсмена важно, какой будет гонорар, какие условия и так далее. А то, что Александр может выступать и за рубежом, для меня это не секрет.

— Как думаете, в чем мотивация Емельяненко и каковы его спортивные амбиции?

— Сложно сказать, какая у него мотивация и какие амбиции. Мне кажется, они у него всегда были самые высокие. Он не прочь стать чемпионом, потому что за всю карьеру ни разу не выигрывал серьезных поясов, насколько я помню. У него не так уж много времени осталось — большая часть карьеры все уже прошла. Думаю, он мотивирован как никогда, чтобы стать чемпионом в какой-то из лиг. У Александра амбиции намного выше, чем его достижения на данный момент. Могу сказать, что у него есть все, чтобы этого добиться.

— Да и фамилия обязывает не останавливаться на достигнутом.

— Я и говорю — у Александра всегда был козырь в кармане в виде фамилии. Потому что ни для кого не секрет, что старший брат всегда торил дорогу для младшего.

— Главное теперь — воспользоваться этим шансом?

— Да. Но мне кажется, что, находясь в Чечне, сложно вести себя неправильно.

— Как считаете, Александр специально избрал для себя такой путь?

— Не думаю, что прям специально, просто, как говорится, звезды сошлись.

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