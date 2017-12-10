Президент UFC пригрозил засудить Мэнни Пакьяо за переговоры о бое с Конором МакГрегором

Ранее Пакьяо заявил, что начал предварительные переговоры с МакГрегором о поединке на апрель.
«Это было бы очень странно, потому что Макгрегор связан с нами контрактом, Если эти переговоры — правда, то я засужу Мэнни Пакьяо или любого, кто представляет его интересы», — заявил Уайт в интервью MMAJunkie.com.
Отметим, что промоутером Пакьяо является глава компании Top Rank Боб Арум, с которым у Уайта давний конфликт.
В августе МакГрегор дебютировал в профессиональном боксе, проиграв техническим нокаутом в десятом раунде американцу Флойду Мейвезеру-младшему. Перед этим поединком Арум заявил, что его нельзя рассматривать как боксерский бой, а покупателей трансляций он призывал одуматься фразой «Каждую минуту рождается лох», которая принадлежит владельцу одного из самых крупных цирков XIX века — Финеасу Тейлору Барнуму.