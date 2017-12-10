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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

Президент UFC пригрозил засудить Мэнни Пакьяо за переговоры о бое с Конором МакГрегором

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию о переговорах по бою по правилам бокса между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором и единственным в истории экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо, сообщает AllBoxing.ru.

Ранее Пакьяо заявил, что начал предварительные переговоры с МакГрегором о поединке на апрель.

«Это было бы очень странно, потому что Макгрегор связан с нами контрактом, Если эти переговоры — правда, то я засужу Мэнни Пакьяо или любого, кто представляет его интересы», — заявил Уайт в интервью MMAJunkie.com.

Отметим, что промоутером Пакьяо является глава компании Top Rank Боб Арум, с которым у Уайта давний конфликт.

В августе МакГрегор дебютировал в профессиональном боксе, проиграв техническим нокаутом в десятом раунде американцу Флойду Мейвезеру-младшему. Перед этим поединком Арум заявил, что его нельзя рассматривать как боксерский бой, а покупателей трансляций он призывал одуматься фразой «Каждую минуту рождается лох», которая принадлежит владельцу одного из самых крупных цирков XIX века — Финеасу Тейлору Барнуму.

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