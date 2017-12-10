Президент UFC пригрозил засудить Мэнни Пакьяо за переговоры о бое с Конором МакГрегором

Ранее Пакьяо заявил, что начал предварительные переговоры с МакГрегором о поединке на апрель.

«Это было бы очень странно, потому что Макгрегор связан с нами контрактом, Если эти переговоры — правда, то я засужу Мэнни Пакьяо или любого, кто представляет его интересы», — заявил Уайт в интервью MMAJunkie.com.

Отметим, что промоутером Пакьяо является глава компании Top Rank Боб Арум, с которым у Уайта давний конфликт.