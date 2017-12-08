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8 декабря, источник: Чемпионат.com

Сборная России по ММА в полном составе вышла в финал чемпионата Европы по ММА

В Дрездене (Германия) проходит чемпионат европы по смешанным единоборствам.

По результатам первого соревновательного дня сборная России в полном составе вышла в финал континентального первенства.

В число финалистов вошли следующие бойцы российской национальной команды:

Магомедрасул Шейхмагомедов (до 56,7 кг)
Шарапудин Магомедов (до 61,2 кг)
Наби Ашурлаев (до 65,8 кг)
Ислам Омаров (до 70,3 кг)
Камал Магомедов (до 77,1 кг)
Магомед Умалатов (до 84 кг)
Гаджимурад Баширов (до 93 кг)
Ризван Куниев (свыше 93 кг).

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