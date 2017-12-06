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20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексею Олейнику предложили бой с Александром Емельяненко

Российскому бойцу 40-летнему тяжеловесу Алексею Олейнику, ныне выступающему в UFC, предложили провести поединок с российским бойцом ММА Александром Емельяненко, сообщает источник «Чемпионата».

Источник: РИА "Новости"

В последний раз Алексей Олейник выходил на ринг в начале ноября 2017 года на турнире UFC 217, где уступил американцу Кертису Блэйдсу. Стоит отметить, что четыре года назад Олейник подчёркивал, что не хочет драться с Александром Емельяненко, поскольку он не входит даже в первую сотню мирового рейтинга бойцов ММА.

«Я не знаю, кто конкретно звонил. Официально уполномоченные лица клуба или нет. Но попросили рассмотреть возможность подраться с Александром Емельяненко. Пока я в UFC, я не могу драться в других организациях. Это я ответил позвонившему человеку. На что услышал: “Назовите сумму”. Я — спортсмен. Профессионал. Дерусь за деньги. За большую сумму я готов подраться. В этом случае контракт с UFC, видимо, придётся каким-то образом расторгнуть», — сказал Олейник в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.

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