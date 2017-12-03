Холлоуэй защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе, победив Алдо

Поединок завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом в третьем раунде. Это первая защита титула для 25-летнего Холлоуэя. Изначально его соперником должен был стать американец Фрэнк Эдгар, но боец снялся с турнира из-за травмы.

В июне 2017 года Холлоуэй уже встречался с Алдо, одержав победу на турнире UFC 212 в Рио-де-Жанейро и завоевав титул чемпиона UFC.

Холлоуэй не знает поражений в UFC на протяжении четырех лет, в последний раз он проиграл поединок 17 августа 2013 года решением судей в бою с Конором Макгрегором. Всего в активе американца 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел три поражения. Алдо провел 30 боев, победив в 26 из них и потерпев четыре поражения.