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10:39 (мск), источник: ТАСС

Холлоуэй защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе, победив Алдо

ТАСС, 3 декабря. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе американец Макс Холлоуэй одержал победу над бывшим чемпионом организации — бразильцем Жозе Алдо — на турнире UFC 218, который завершился в Детройте.

Источник: AP 2017

Поединок завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом в третьем раунде. Это первая защита титула для 25-летнего Холлоуэя. Изначально его соперником должен был стать американец Фрэнк Эдгар, но боец снялся с турнира из-за травмы.

В июне 2017 года Холлоуэй уже встречался с Алдо, одержав победу на турнире UFC 212 в Рио-де-Жанейро и завоевав титул чемпиона UFC.

Холлоуэй не знает поражений в UFC на протяжении четырех лет, в последний раз он проиграл поединок 17 августа 2013 года решением судей в бою с Конором Макгрегором. Всего в активе американца 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел три поражения. Алдо провел 30 боев, победив в 26 из них и потерпев четыре поражения.

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