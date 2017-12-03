Эдди Альварес одержал победу нокаутом в UFC 2018
Американский боец смешанных единоборств Эдди Альварес одержал досрочную победу на турнире UFC 2018, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Американский боец смешанных единоборств Эдди Альварес одержал досрочную победу на турнире UFC 2018, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В качестве соперника Альвареса выступил его соотечественник Джастин Гэтжи. Оба бойца начали поединок достаточно нервно. Динамику создавали в основном частые «лоу-кики», которые сопровождались комбинациями ударов руками.
К концовке второго раунда щека Альвареса заметно вздулась. Причем к этому моменту оба бойца получили сильные повреждения. Развязка же наступила в третьем раунде. И Альварес, и Гэтжи к этому моменту изрядно устали. Поединок напоминал битву «пьяных мастеров». Несмотря на это, Альваресу удалось провести точный и мощный удар коленом, который стал решающим — рефери остановил бой.
Добавим, что UFC 2018 проходит в данное время в Детройте, Мичиган (США). В главном поединке шоу сойдутся Макс Холлоуэй (США) и Жозе Альдо (Бразилия). Бой состоится за звание чемпиона мира в легком весе.