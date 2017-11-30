Макгрегора оштрафовали на $ 471, чемпион опоздал на судебное заседание

Помимо этого, Макгрегор опоздал на судебное заседание на несколько часов, фактически, общаясь с судьёй через свой аккаунт в «инстаграме» — в тот момент, когда ирландский боец смешанного стиля должен был находиться на заседании, он фотографировался в новом свитшоте и снимал на камеру свою обувь. Один из постов Макгрегор подписал с хэштегами «Здание суда» и «Судья, расслабься» — именно в этот момент Конор зашёл внутрь зала суда.