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22:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Макгрегора оштрафовали на $ 471, чемпион опоздал на судебное заседание

Чемпион UFC Конор Макгрегор предстал перед судом за превышение скорости, которое он совершил в марте в окрестностях Дублина, сообщает MMAJunkie.

Источник: Reuters

Помимо этого, Макгрегор опоздал на судебное заседание на несколько часов, фактически, общаясь с судьёй через свой аккаунт в «инстаграме» — в тот момент, когда ирландский боец смешанного стиля должен был находиться на заседании, он фотографировался в новом свитшоте и снимал на камеру свою обувь. Один из постов Макгрегор подписал с хэштегами «Здание суда» и «Судья, расслабься» — именно в этот момент Конор зашёл внутрь зала суда.

В итоге суд приговорил Макгрегора к штрафу в $ 471,25, который Макгрегор может выплатить в рассрочку.

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