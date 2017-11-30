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12:56 (мск), источник: Р-Спорт

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел спарринг с Рамзаном Кадыровым

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, видео было показано в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Емельяненко во время поединка признался, что получает удовольствие, а на вопрос о том, не страшно ли поднимать руку на главу Чечни, сказал: «Спортзал уравнивает всех». По словам Кадырова, спортом он занимается практически каждый день, но давно не боксировал.

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Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над девушкой. В конце ноября 2016 года Емельяненко вышел на свободу — Воронежский областной суд назначил ему два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока.

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов 12 февраля сообщил, что Емельяненко подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat. В сентябре Емельяненко-младший в первом с января 2014 года бою одержал победу над бразильцем Джеронимо Мондрагоном.

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