Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел спарринг с Рамзаном Кадыровым
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
Емельяненко во время поединка признался, что получает удовольствие, а на вопрос о том, не страшно ли поднимать руку на главу Чечни, сказал: «Спортзал уравнивает всех». По словам Кадырова, спортом он занимается практически каждый день, но давно не боксировал.
Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над девушкой. В конце ноября 2016 года Емельяненко вышел на свободу — Воронежский областной суд назначил ему два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока.
Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов 12 февраля сообщил, что Емельяненко подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat. В сентябре