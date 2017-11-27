ММА. Далгиев завоевал чемпионский титул М-1 Challenge

Поединок оказался недолгим: на третьей минуте первого раунда Хамзат воспользовался выгодным положением в партере, за счет добивания заставив экс-чемпиона капитулировать. Это уже третий пояс M-1 Challenge в копилке ингушских бойцов, два других завоевывали Абукар Ядиев в легком весе и Дамир Исмагулов.

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Во втором главном бою Михаил Рагозин оправдал ожидания своего наставника, капитана команды «Новый поток» Александра Шлеменко, одержав убедительную победу над американцем Джозефом Хэнли. В первом раунде россиянин заставил поволноваться, отдав инициативу, но затем Рагозин провел несколько очень удачных ударов и завершил матч добиванием в партере за секунду до конца.

Президент Всемирной Ассоциации ММА, глава M-1 Global Вадим Финкельштейн сказал после турнира: «То, что пятеро хозяев турнира проиграли на домашней арене, говорит само по себе об уровне соперников. Главная цель достигнута — зрители увидели много нокаутов, получили бурю эмоций в главных боях».

В следующем году, по словам Финкельштейна, будет сделана ставка в развитии ММА не на количество, а на качество боев и телевизионный контент: «Многие российские организации ММА увлеклись турнирной “гонкой вооружений”, ошибочно считая, что захватывают рынок, забыв о самих бойцах. Мы не занимаемся штампованием турниров в разных городах, а наоборот делаем упор на качественный телевизионный контент с акцентом на раскрутку бойцов».

«Именно поэтому мы создали свой канал М1Global.Tv, который в ближайшее время будет доступен на платформах цифрового вещания. И здесь нужно использовать своих существующих и новых звезд, таких как Шлеменко и Далгиев, делать из них героев», — считает Финкельштейн.