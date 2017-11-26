Казахстанец завоевал первую медаль по бразильскому джиу-джитсу

Казахстанский спортсмен Арманжан Рузахунов стал обладателем серебряной медали в Париже. Официально первая медаль в Казахстане по черным поясам по бразильскому джиу-джитсу. Арманжан Рузахунов взял серебро на солидном международном турнире Paris International Open 2017 по престижной версии IBJJF. Он же первый черный пояс в Казахстане, говорится в сообщении.