Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона требует ареста для своей дочери Джаннины Марадоны.
Казахстанец завоевал первую медаль по бразильскому джиу-джитсу
Арманжан Рузахунов взял серебро на Paris International Open 2017.
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Арманжан Рузахунов взял серебро на Paris International Open 2017.
Казахстанский спортсмен Арманжан Рузахунов стал обладателем серебряной медали в Париже. Официально первая медаль в Казахстане по черным поясам по бразильскому