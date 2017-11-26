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00:02 (мск), источник: Prosports.kz

Казахстанец завоевал первую медаль по бразильскому джиу-джитсу

Арманжан Рузахунов взял серебро на Paris International Open 2017.

Источник: Prosports.kz

Казахстанский спортсмен Арманжан Рузахунов стал обладателем серебряной медали в Париже. Официально первая медаль в Казахстане по черным поясам по бразильскому джиу-джитсу. Арманжан Рузахунов взял серебро на солидном международном турнире Paris International Open 2017 по престижной версии IBJJF. Он же первый черный пояс в Казахстане, говорится в сообщении.

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