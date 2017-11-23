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21:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мир — один из лучших соперников Емельяненко, с таким не стыдно драться»

Что думают эксперты о будущем сопернике Фёдора по гран-при Вellator.

Источник: РИА "Новости"

В апреле 2018 года Фёдор Емельяненко подерётся с Фрэнком Миром на гран-при тяжеловесов Bellator. Об этом компания уже объявила официально. В турнире примут участие восемь бойцов: четверо тяжеловесов, три полутяжа и один номинальный средневес. Полный список участников, уже разбитый на пары, выглядит так: Квинтон Джексон — Чел Соннен, Фёдор Емельяненко — Фрэнк Мир, Мэтт Митрион — Рой Нельсон и Райан Бэйдер — Мухаммед Лаваль.

Великий российский тяжеловес Фёдор Емельяненко вернётся в клетку после досрочного поражения от другого участника предстоящего гран-при Мэтта Митриона. Соперником Последнего императора станет американец Фрэнк Мир, бывший чемпион UFC.

Последний раз Мир появлялся в клетке в марте 2016 года. Пробыл Фрэнк тем вечером в октагоне не особо долго. Его соперник Марк Хант «потушил» Мира спустя три минуты от начала боя, поймав правым оверхендом. Неприятности Фрэнка не ограничились досрочным поражением — после боя с Хантом его уличили в нарушении антидопинговой политики USADA. Тяжеловеса дисквалифицировали на два года — как раз до весны 2018-го.

Через какое-то время после провала допинг-теста Фрэнк рассказал, что не горит желанием продолжать работу с UFC и обязательно рассмотрит предложения других компаний. Среди желаемых оппонентов он уже тогда называл Фёдора Емельяненко.

О бое Фёдор — Мир и затее Bellator устроить столь масштабную «восьмёрку» мы поговорили с наиболее компетентными в этом вопросе людьми.

Виталий Минаков, тяжеловес FIGHT NIGHTS GLOBAL и бывший чемпион Bellator:

— Мне вот что непонятно в гран-при Bellator: почему Сергея Харитонова нет в этой восьмёрке. Может это связано с тем, что у него контракт закончился… Возможно, не захотел продлевать. А в остальном, интересная «восьмёрка». Любопытно посмотреть, как Фёдор подерётся.

Фрэнк Мир — достойный соперник, известный, популярный. Нормальный, одним словом. Бывал чемпионом UFC. Они с Фёдором — бойцы примерно одного времени. Прогноза на бой у меня нет. Потому что мы с вами говорим о таком виде спорта, где что-то предсказывать очень сложно.

И другие бойцы «восьмёрки», в том числе и полутяжеловесы, по-своему опасны для Фёдора. Для тяжеловеса вообще боец из полутяжёлого дивизиона бывает более сложным соперником, чем тяж — он быстрее, выносливее. Так что если Емельяненко одолеет Мира, это ещё не значит, что дальше у него будет проходной полуфинал с полутяжеловесом. Мы видели тяжелейший бой

Емельяненко против Малдонаду. А в гран-при тот же «Рэмпейдж» Джексон может ударить не хуже. Его многие списали, но Джексон — боец с громадным опытом.

Единственный, кого в гран-при можно назвать однозначным аутсайдером — Чел Соннен. В моём понимании это пепелёчек, а не конкурент.

Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе:

— А я считаю, в полуфинале Фёдору даже может быть проще, ведь соперником в этом случае станет один из полутяжеловесов — либо Соннен, либо Джексон. Мир опасен своими габаритами. Но он давно не выступал. Помню его как однобокого бойца, заточенного на партер.

Для меня гран-при — любимый формат. Я в своей жизни много в гран-при выигрывал. В Bellator — дважды. Фрэнк Мир — непростой соперник для Емельяненко. Фёдор был на вершине ММА, потому ему любой соперник по плечу. Сложность в том, что к боям нужно готовиться с полной отдачей. Если у Фёдора получится, то он сможет победить любого в гран-при.

Вадим Финкельштейн, президент М-1 и бывший менеджер Фёдора Емельяненко:

— Фрэнк Мир — хороший соперник. Такой же именитый, как Фёдор. Зачем кто-то проще? Бой ожидаю интересный. Состав гран-при довольно любопытный. Скотт Кокер (прим. «Чемпионата» — президент Bellator) любит такие вещи устраивать. Неплохо было бы там Харитонова увидеть… а так собрали всех легендарных именитых ветеранов. Зрительский интерес наверняка будет. Хороший концепт. Соперники примерно одного возраста и статуса, потому фаворита турнира не назову.

Никита Крылов, боец FIGHT NIGHTS GLOBAL, бывший 8-й номер UFC:

Интересно посмотреть на этот бой, как на бой ветеранов. Но фаворита выделить не готов. А в целом, турнир в стиле Bellator. Собрать побольше очень громких имён, вне зависимости от их нынешнего состояния. Кондиции бойца их мало интересуют. Сравните участников Мэтта Митриона и Чела Соннена — они с абсолютно разных весовых категорий. Но руководство это не смущает. Однако состав всё же впечатляет. Столько громких имён в одном гран-при мы, мне кажется, ещё не видели.

Фёдору вряд ли помешает возраст. Участники «восьмёрки» — все не молодые бойцы. Каждому хорошо за тридцать. По-моему, самый молодой — Райан Бэйдер, ему 34 года. Емельяненко не будет среди остальных пенсионером.

Алексей Олейник, тяжеловес UFC:

— С таким бойцом, как Фрэнк Мир драться не стыдно. Это один из лучших соперников Фёдора за последние пять лет. И не скажу, что удобный и лёгкий. Разве что он чуть-чуть нестабильный. Может проиграть не сильному бойцу, но выиграть у крутой звезды.

С ударами Мир хорошо дружит, борьба достаточно сильная. Фрэнк силён в партере своими приёмами. У Фёдора раньше была хорошая борьба, но сейчас мы её не знаем, не видели её в последние годы. Фёдор последние годы работает больше в «стойке», удар у него крепкий. Емельяненко многих может потрясти и даже нокаутировать. Если только соперник — не бывший боксёр, как Фабиу Малдонаду.

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