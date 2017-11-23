«Мир — один из лучших соперников Емельяненко, с таким не стыдно драться»
Что думают эксперты о будущем сопернике Фёдора по
Что думают эксперты о будущем сопернике Фёдора по
В апреле 2018 года Фёдор Емельяненко подерётся с Фрэнком Миром на
Великий российский тяжеловес Фёдор Емельяненко вернётся в клетку после досрочного поражения от другого участника предстоящего
Последний раз Мир появлялся в клетке в марте 2016 года. Пробыл Фрэнк тем вечером в октагоне не особо долго. Его соперник Марк Хант «потушил» Мира спустя три минуты от начала боя, поймав правым оверхендом. Неприятности Фрэнка не ограничились досрочным поражением — после боя с Хантом его уличили в нарушении антидопинговой политики USADA. Тяжеловеса дисквалифицировали на два года — как раз до весны 2018-го.
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О бое Фёдор — Мир и затее Bellator устроить столь масштабную «восьмёрку» мы поговорили с наиболее компетентными в этом вопросе людьми.
Виталий Минаков, тяжеловес FIGHT NIGHTS GLOBAL и бывший чемпион Bellator:
— Мне вот что непонятно в
Фрэнк Мир — достойный соперник, известный, популярный. Нормальный, одним словом. Бывал чемпионом UFC. Они с Фёдором — бойцы примерно одного времени. Прогноза на бой у меня нет. Потому что мы с вами говорим о таком виде спорта, где
И другие бойцы «восьмёрки», в том числе и полутяжеловесы,
Емельяненко против Малдонаду. А в
Единственный, кого в
Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе:
— А я считаю, в полуфинале Фёдору даже может быть проще, ведь соперником в этом случае станет один из полутяжеловесов — либо Соннен, либо Джексон. Мир опасен своими габаритами. Но он давно не выступал. Помню его как однобокого бойца, заточенного на партер.
Для меня
Вадим Финкельштейн, президент М-1 и бывший менеджер Фёдора Емельяненко:
— Фрэнк Мир — хороший соперник. Такой же именитый, как Фёдор. Зачем
Никита Крылов, боец FIGHT NIGHTS GLOBAL, бывший 8-й номер UFC:
Интересно посмотреть на этот бой, как на бой ветеранов. Но фаворита выделить не готов. А в целом, турнир в стиле Bellator. Собрать побольше очень громких имён, вне зависимости от их нынешнего состояния. Кондиции бойца их мало интересуют. Сравните участников Мэтта Митриона и Чела Соннена — они с абсолютно разных весовых категорий. Но руководство это не смущает. Однако состав всё же впечатляет. Столько громких имён в одном
Фёдору вряд ли помешает возраст. Участники «восьмёрки» — все не молодые бойцы. Каждому хорошо за тридцать.
Алексей Олейник, тяжеловес UFC:
— С таким бойцом, как Фрэнк Мир драться не стыдно. Это один из лучших соперников Фёдора за последние пять лет. И не скажу, что удобный и лёгкий. Разве что он
С ударами Мир хорошо дружит, борьба достаточно сильная. Фрэнк силён в партере своими приёмами. У Фёдора раньше была хорошая борьба, но сейчас мы её не знаем, не видели её в последние годы. Фёдор последние годы работает больше в «стойке», удар у него крепкий. Емельяненко многих может потрясти и даже нокаутировать. Если только соперник — не бывший боксёр, как Фабиу Малдонаду.