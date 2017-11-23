Емельяненко против целого мира. С кем будет драться Последний Император
В четверг стало известно, что следующим соперником Федора Емельяненко станет американец Фрэнк Мир.
В четверг стало известно, что следующим соперником Федора Емельяненко станет американец Фрэнк Мир.
Точная дата поединка пока не определена, но ориентировочно он намечен на апрель будущего года. Бой состоится в рамках чемпионского «Гран-при» американского промоушена Bellator. Есть варианты, при которых местом проведения шоу станет Россия.
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Согласно условия контракта 41-летнего
Но нет — в конце сентября Емельяненко летал в США на переговоры с руководством Bellator. А 10 ноября президент организации Скотт Кокер объявил о проведении «Гран-при» за титул чемпиона в тяжелом весе — он вакантен с мая 2016 года, когда звания был лишен россиянин Валерий Минаков.
В турнире примут участие все лучшие бойцы промоушна, включая Емельяненко. «Гран-при» пройдет по принципу
Откроется «Гран-при» 20 января поединком Джексона и Соннена. 16 февраля состоится бой Митриона и Нельсона. Схватка Емельяненко и Мира запланирована на апрель, а Бэйдера и Лаваля — на май. Финал турнира предварительно намечен на декабрь будущего года.
КТО ТАКОЙ МИР?
38-летний американец — человек, хорошо известный в мире единоборств. Бывший чемпион мира UFC — в 2004 году он выиграл пояс, заломав Тима Сильвию. Мир имеет в своем активе победы над такими бойцами, как Антонио Ногейра и Мирко Крокоп. В свое время американец сумел вернуться в спорт после тяжелейшей аварии — его мотоцикл столкнулся с автомобилем. Мир получил перелом бедренной кости и разрыв связок колена. Последние годы его дела в UFC шли не очень хорошо — шесть поражений в восьми боях.
«Фрэнк Мир стал бы величайшим бойцом всех времен, если бы не попал в ту аварию», — сказал
В апреле 2017 года Американское антидопинговое агентство (USADA) — партнер UFC — дисквалифицировало Мира на два года: в пробе бойца, взятой после боя с австралийцем Марком Хантом в марте 2016-го, были найдены следы стероидов. В организме нашли туринабол — тот самый препарат, за который после перепроверки проб с Олимпиад 2008-го и 2012-го года были наказаны многие российские атлеты. Дисквалификация Мира отсчитывается с 8 апреля 2016 года и, соответственно, истекает 8 апреля 2018-го. Сам он шутил, что туринабол попал к нему в организм с мясом кенгуру, которое он съел перед боем с Хантом.
Предки Мэтта происходят из русской общины Марокко. Отсюда и столь близкая русскому уху фамилия. А во время дисквалификации боец работал комментатором в российских организациях ACB и Fight Nights.
КТО БУДЕТ ФАВОРИТОМ В БОЮ?
Сам Мир уверен в своих силах. «Я пристально следил за ММА в последнее время, потому что работал комментатором. Что касается Федора, то я хотел и рад встретиться с ним, поскольку за него говорят его достижения. Как и всегда, я чувствую, что у меня есть большие шансы на победу», — сказал он.
«Мир — известный, очень непростой боец, который дрался везде. Характерный, терпеливый. Но и Федя тоже не подарок. Это бойцы, достойные друг друга, думаю, их поединок получится интересным. Федор всегда в отличной форме. Он везде ищет возможность поддерживать форму, невзирая на большую нагрузку», — заметил в интервью ТАСС тренер Емельяненко Владимир Воронов.
Эксперты сайта MMAJunkie к сильным сторонам Мира относят его хорошую подготовку как в стойке, так и в партере, а также габариты. К слабым — его подбородок: удар он держит не то чтобы очень хорошо.
Впрочем, в отношении Емельяненко сквозит еще больший скепсис. «Выиграть турнир Федор может только с помощью духов Саитамы, вызванных темным и страшным ритуалом. Через специальный портал они проникнут в мир живых и понесут его к победе». Хотя понятно, что относиться к этому стоит с изрядной долей юмора — в MMAJunkie с примерно такой же иронией описали шансы и всех остальных бойцов.