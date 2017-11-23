Емельяненко против целого мира. С кем будет драться Последний Император

Источник: Спорт-Экспресс

Точная дата поединка пока не определена, но ориентировочно он намечен на апрель будущего года. Бой состоится в рамках чемпионского «Гран-при» американского промоушена Bellator. Есть варианты, при которых местом проведения шоу станет Россия.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Согласно условия контракта 41-летнего Емельяненко-старшего с Bellator, легендарный боец по прозвищу Последний Император должен был провести два поединка и, возможно, еще и третий. Начало получилось неудачным — в июне американец Мэтт Митрион в первом же раунде нокаутировал Федора. Многие ожидали, что на этом россиянин завершит карьеру — никто не стал бы требовать от него еще одного боя.

Но нет — в конце сентября Емельяненко летал в США на переговоры с руководством Bellator. А 10 ноября президент организации Скотт Кокер объявил о проведении «Гран-при» за титул чемпиона в тяжелом весе — он вакантен с мая 2016 года, когда звания был лишен россиянин Валерий Минаков.

В турнире примут участие все лучшие бойцы промоушна, включая Емельяненко. «Гран-при» пройдет по принципу плей-офф — по аналогии с Всемирной боксерской суперсерией, идея которой была признана удачной. А в четверг были объявлены пары бойцов и сетка соревнований. Емельяненко будет биться с Миром. Победитель этой схватки в полуфинале встретится с сильнейшим в поединке Куинтона Джексона и Чейла Соннена (последний, между прочим, уже как-то бросал вызов Емельяненко). Другие пары выглядят так — Митрион против Роя Нельсона и Райан Бэйдер против Мухаммеда Лаваля.

Откроется «Гран-при» 20 января поединком Джексона и Соннена. 16 февраля состоится бой Митриона и Нельсона. Схватка Емельяненко и Мира запланирована на апрель, а Бэйдера и Лаваля — на май. Финал турнира предварительно намечен на декабрь будущего года.

КТО ТАКОЙ МИР?

38-летний американец — человек, хорошо известный в мире единоборств. Бывший чемпион мира UFC — в 2004 году он выиграл пояс, заломав Тима Сильвию. Мир имеет в своем активе победы над такими бойцами, как Антонио Ногейра и Мирко Крокоп. В свое время американец сумел вернуться в спорт после тяжелейшей аварии — его мотоцикл столкнулся с автомобилем. Мир получил перелом бедренной кости и разрыв связок колена. Последние годы его дела в UFC шли не очень хорошо — шесть поражений в восьми боях.

«Фрэнк Мир стал бы величайшим бойцом всех времен, если бы не попал в ту аварию», — сказал как-то Дон Фрай, один из знаменитых ветеранов ММА. Действительно, по мнению сайта MMAJunkie Мир в свое время задал новый стандарт для бойцов-тяжеловесов. Большой, сильный, но в то же время подвижный и техничный. Американец — обладатель черного пояса по джиу-джитсу. Большинство побед он одержал болевыми приемами.

В апреле 2017 года Американское антидопинговое агентство (USADA) — партнер UFC — дисквалифицировало Мира на два года: в пробе бойца, взятой после боя с австралийцем Марком Хантом в марте 2016-го, были найдены следы стероидов. В организме нашли туринабол — тот самый препарат, за который после перепроверки проб с Олимпиад 2008-го и 2012-го года были наказаны многие российские атлеты. Дисквалификация Мира отсчитывается с 8 апреля 2016 года и, соответственно, истекает 8 апреля 2018-го. Сам он шутил, что туринабол попал к нему в организм с мясом кенгуру, которое он съел перед боем с Хантом.

Предки Мэтта происходят из русской общины Марокко. Отсюда и столь близкая русскому уху фамилия. А во время дисквалификации боец работал комментатором в российских организациях ACB и Fight Nights.

КТО БУДЕТ ФАВОРИТОМ В БОЮ?

Сам Мир уверен в своих силах. «Я пристально следил за ММА в последнее время, потому что работал комментатором. Что касается Федора, то я хотел и рад встретиться с ним, поскольку за него говорят его достижения. Как и всегда, я чувствую, что у меня есть большие шансы на победу», — сказал он.

«Мир — известный, очень непростой боец, который дрался везде. Характерный, терпеливый. Но и Федя тоже не подарок. Это бойцы, достойные друг друга, думаю, их поединок получится интересным. Федор всегда в отличной форме. Он везде ищет возможность поддерживать форму, невзирая на большую нагрузку», — заметил в интервью ТАСС тренер Емельяненко Владимир Воронов.

Эксперты сайта MMAJunkie к сильным сторонам Мира относят его хорошую подготовку как в стойке, так и в партере, а также габариты. К слабым — его подбородок: удар он держит не то чтобы очень хорошо.