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14:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер рассказал о жизни Федора Емельяненко при мясокомбинате

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в начале своей карьеры жил в общежитии мясокомбината. Об этом рассказал бывший тренер команды Russian Top Team Николай Питьков, за которую выступал спортсмен. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: AP 2017

По словам Питькова, Емельяненко при первой встрече выглядел потерянным и подавленным, потому что «не знал, куда ему прибиться».

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«Видя эту подавленность, мы постарались создать ему нормальные условия — ну, в тот момент мы считали, что это нормальные условия: жилье, питание, какие-то денежки, подъемные, чтобы человек мог содержать семью. У нас было общежитие от мясокомбината — и в одной комнате там жили Андрей Былдин (боксер, другой член Russian Top Team — прим. “Ленты.ру”) и Федор. Питались там же, на мясокомбинате — у них был паек хороший, ведь ребята они крепкие и ели с аппетитом», — рассказал тренер.

Емельяненко выступал за Russian Top Team до 2003 года и жил в Туле. В это время он выступал в организациях RINGS и Pride. Затем он перешел в команду Red Devil Fighting Team. В настоящий момент боец выступает в чемпионате Bellator. В своем последнем поединке он проиграл американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом. Всего российский спортсмен провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел пять поражений.

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