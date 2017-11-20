Тренер рассказал о жизни Федора Емельяненко при мясокомбинате

По словам Питькова, Емельяненко при первой встрече выглядел потерянным и подавленным, потому что «не знал, куда ему прибиться».
«Видя эту подавленность, мы постарались создать ему нормальные условия — ну, в тот момент мы считали, что это нормальные условия: жилье, питание, какие-то денежки, подъемные, чтобы человек мог содержать семью. У нас было общежитие от мясокомбината — и в одной комнате там жили Андрей Былдин (боксер, другой член Russian Top Team — прим. “Ленты.ру”) и Федор. Питались там же, на мясокомбинате — у них был паек хороший, ведь ребята они крепкие и ели с аппетитом», — рассказал тренер.
Емельяненко выступал за Russian Top Team до 2003 года и жил в Туле. В это время он выступал в организациях RINGS и Pride. Затем он перешел в команду Red Devil Fighting Team. В настоящий момент боец выступает в чемпионате Bellator. В своем последнем поединке он проиграл американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом. Всего российский спортсмен провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел пять поражений.