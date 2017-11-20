ММА. Названы победители юбилейного Кубка Содружества

Всего за медали в восьми весовых категориях бились более 110 участников из Азербайджана, Армении, Греции, Казахстана, Таджикистана и России. На втором месте оказались бойцы Нефтеюганска, представители Московской области замкнули тройку призеров.

В личном зачете чемпионами стали Магомедрассул Гаджиев (категория до 56,7 кг), Джамалудин Алиев (до 61,2 кг), Рамазан Амаев (до 65,8 кг), Камил Наврузалиев (до 70,3 кг), Шамиль Рамазанов (до 77,1 кг), Гаджи Омаргаджиев (до 84 кг), Даниял Зайналов (до 93 кг) и Александр Маслов (свыше 93 кг).

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев отметил, что Россия на текущий момент является мировым лидером в любительском ММА: «В то время как в США более развито профессиональное направление смешанных единоборств, в России очень сильно развито любительское направление. У нас этот вид спорта узаконен, четко прописаны правила, в том числе и регламентирован детско-юношеский спорт».