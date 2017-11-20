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12:26 (мск), источник: Вести.Ru

ММА. Названы победители юбилейного Кубка Содружества

В Нижневартовске завершился международный турнир «Кубок Содружества-2107» по смешанным боевым единоборствам, который стал юбилейным, пятым по счету. По итогам двух соревновательных дней в общекомандном зачете победу праздновали спортсмены из Сургута.

Всего за медали в восьми весовых категориях бились более 110 участников из Азербайджана, Армении, Греции, Казахстана, Таджикистана и России. На втором месте оказались бойцы Нефтеюганска, представители Московской области замкнули тройку призеров.

В личном зачете чемпионами стали Магомедрассул Гаджиев (категория до 56,7 кг), Джамалудин Алиев (до 61,2 кг), Рамазан Амаев (до 65,8 кг), Камил Наврузалиев (до 70,3 кг), Шамиль Рамазанов (до 77,1 кг), Гаджи Омаргаджиев (до 84 кг), Даниял Зайналов (до 93 кг) и Александр Маслов (свыше 93 кг).

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев отметил, что Россия на текущий момент является мировым лидером в любительском ММА: «В то время как в США более развито профессиональное направление смешанных единоборств, в России очень сильно развито любительское направление. У нас этот вид спорта узаконен, четко прописаны правила, в том числе и регламентирован детско-юношеский спорт».

По словам функционера, «развитие вида спорта идет колоссальными шагами»: «Кубок Содружества» — это первый значимый турнир, который был создан в России, и является единственным в своем рода в мире международным турниром по ММА среди любителей с солидным призовым фондом. Аналогичных турниров нет ни в одной другой стране мира. Это очень статусно и почетно.

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