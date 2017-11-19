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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по ММА завоевала два «серебра» и две «бронзы» на чемпионате мира

Сборная Казахстана по ММА завоевала две серебряных и две бронзовые медали на чемпионате мира, сообщает пресс-служба федерации. Соревнования прошли в Бахрейне.

Чемпион Азии по ММА Ерназ Мусабек в финале провел достойный поединок против чемпиона Европы Сердара Алташа из Швеции. Казахстанец доминировал весь поединок, переводя соперника в партер. Однако по решению судей победа была отдана шведскому бойцу, Мусабек же стал серебряным призером.

Еще одно второе место у другого чемпиона Азии — Олжаса Молдагалиева. Этот боец в финальном поединке встретился с легионером Бахрейна Гамзатом Магомедовым. Казахстанец превосходил соперника в стойке, нанося своему сопернику точные удары, но Магомедов доминировал в элементах борьбы. По итогам трех раундов судейским решением Молдагалиев уступил своему сопернику.

Бронзовой призеркой турнира стала Аян Турсын, уступившая в полуфинале спортсменке из Швеции решением судей.

Также в полуфинале должны были встретиться два казахстанца — Олжас Молдагалиев и Динислам Джетписов. Однако медицинская бригада не позволила Джетписову продолжить борьбу и он довольствовался бронзовой медалью.

Главный тренер национальной сборной Казахстана Баян Жангалов отметил, что судейство всегда субъективно и для достижения однозначного результата, нужно стремиться к досрочному завершению поединков.

«Мы впервые выступаем на столь масштабном чемпионате мира в международной организации, с которой познакомились только в этом году. Многих соперников мы впервые увидели “в деле”, увидели очень высокий уровень подготовки, разнообразную технику и стилевые школы. Если раньше нашими основными соперниками на чемпионатах мира были бойцы сборной России, то в IMMAF конкурентов гораздо больше, — отметил Жангалов. — Самое главное, мы смогли подтвердить свой статус одной из сильнейших сборных мира. В этом году сначала сделали это на чемпионате Азии в Сингапуре, заняв сразу пятую строчку мирового рейтинга IMMAF, а на этом чемпионате уже все страны мира убедились, что наши успехи не случайность, а результат системной и стабильной работы».

Отмечается, что Федерация ММА Казахстана выполнила задачу, которую ставила перед собой на этом чемпионате мира, войдя в тройку сильнейших стран рейтинга IMMAF.

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