Конор МакГрегор планирует вернуться в октагон не раньше апреля

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Динамо К
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг
Верес
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Алавес
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо М0
Ахмат1
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Оренбург2
Факел0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сибирь0
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей2
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Спартак М
Футбол. Первый дивизион
13:00
Шинник1
Олимпиец2
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь1
СКА8
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск2
ЦСКА4
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо СПб
Луч-Энергия
Футбол. Зарубежный
18:00
Карпаты
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Челси
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Томь
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Тюмень
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Нант
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурБ1
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал5
Динамо Мн0
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава Сенаторз
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз3
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Нью-Йорк Рейнджерс0
Все события
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
Бобровский остался единственной звездой НХЛ
Российский арбитр вошел в число судей ЧМ-2018
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
9Армейцы снова не справились с турецким напором
8Сборная России победила чехов на Кубке Карьяла
13:28 (мск), источник: Vesti.kz

Конор МакГрегор планирует вернуться в октагон не раньше апреля

Чемпион UFC в легкой весовой категории Конор МакГрегор может вернуться в бои не раньше апреля. Об этом сообщает Аllboxing.ru со ссылкой на высказывания его тренера.

Источник: AP 2017

Как отметил тренер ирландского бойца Джон Кавана, он был удивлен появлением слухов о поединке Нэйта Диаса с чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

Читайте также
Макгрегор извинился за своё поведение на турнире Bellator 187

Джон рассказал, что Конор должен завершить переговоры с UFC прежде, чем назначит следующий поединок.

Напомним, в августе этого года Конор МакГрегор провел поединок по правилам бокса с американцем Флойдом Мейвезером-младшим. Ирландец проиграл этот бой техническим нокаутом в десятом раунде.

В дальнейшем сообщалось, что до конца года МакГрегор вернется в октагон и проведет бой с Тони Фергюсоном. По крайней мере, в таком ключе заявлял президент UFC Дана Уайт.

Бывший игрок двух казахстанских клубов умер во время любительского матча
ЦСКА и СКА устроили голевое шоу в Хабаровске при -17 градусах
Российский арбитр вошел в число судей ЧМ-2018
Бобровский остался единственной звездой НХЛ
Россия в третий раз подряд победила на Кубке наций по регби
Шайба Панарина помогла «Коламбусу» победить «Нью-Йорк Рейнджерс»
РФС снял с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков
Газон на стадионе «Санкт-Петербург» заменят за счет ФК «Зенит»
Спорт-Экспресс
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь