Конор МакГрегор планирует вернуться в октагон не раньше апреля

Источник: AP 2017

Как отметил тренер ирландского бойца Джон Кавана, он был удивлен появлением слухов о поединке Нэйта Диаса с чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

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Джон рассказал, что Конор должен завершить переговоры с UFC прежде, чем назначит следующий поединок.

Напомним, в августе этого года Конор МакГрегор провел поединок по правилам бокса с американцем Флойдом Мейвезером-младшим. Ирландец проиграл этот бой техническим нокаутом в десятом раунде.