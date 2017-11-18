Бразильский боец смешанных единоборств предстанет перед судом за инцидент перед боем в Сиднее

Всему виной стал инцидент с участием Вердума, случившийся накануне. По имеющейся информации, у Фабрисио приключился конфликт с американским полусредневесом Колби Ковингтоном, который из словесной перепалки перерос в рукоприкладство.

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Вердум утверждает, что американец назвал его «грязным бразильским животным», после чего Фабрисио выбил у него из рук телефон. В ответ Ковингтон якобы нанес удар ногой, а Вердум… запустил в обидчика бумеранг.

На этом выяснение отношений не закончилось. Разгоряченный Колби разразился ругательствами в адрес Вердума, а впоследствии выдвинул против бразильца официальные обвинения. Теперь Фабрисио предстоит 13 декабря предстать перед австралийским судом.