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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Бразильский боец смешанных единоборств предстанет перед судом за инцидент перед боем в Сиднее

Как сообщает vRINGe.com, как бы ни завершился для бразильца Фабрисио Вердума (22−7−1) предстоящий поединок против поляка Марцина Тыбуры, который 18 ноября станет главным событием турнира UFC Fight Night 121 в Сиднее, визит в Австралию он теперь точно запомнит надолго.

Всему виной стал инцидент с участием Вердума, случившийся накануне. По имеющейся информации, у Фабрисио приключился конфликт с американским полусредневесом Колби Ковингтоном, который из словесной перепалки перерос в рукоприкладство.

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Вердум утверждает, что американец назвал его «грязным бразильским животным», после чего Фабрисио выбил у него из рук телефон. В ответ Ковингтон якобы нанес удар ногой, а Вердум… запустил в обидчика бумеранг.

На этом выяснение отношений не закончилось. Разгоряченный Колби разразился ругательствами в адрес Вердума, а впоследствии выдвинул против бразильца официальные обвинения. Теперь Фабрисио предстоит 13 декабря предстать перед австралийским судом.

Фабрисио Вердум известен тем, что в свое время победил таких известных бойцов, как Габриэл Гонзага (дважды), Роман Зенцов, Алистар Оверим, Александр Емельяненко, Федор Емельяненко, Антониу Силва, Минотавр Ногейра и Кейн Веласкес.

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