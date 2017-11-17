Казахстанец стал финалистом чемпионата мира по ММА в Бахрейне

«Наш батыр Лев Винс вышел в финал чемпионата мира по ММА по версии IMMAF в Бахрейне в весовой категории до 120 кг! Менее чем за минуту Лёва выиграл болевым приемом у своего ирландского 2-х метрового соперника Райана Спиллэйна. Финал состоится в субботу, 18 ноября. Чемпиону мира по панкратиону Льву Винсу осталось сделать один, самый важный шаг, чтобы стать чемпионом мира и по ММА!» — написал на своей странице в Фейсбуке директор по связям с общественностью «Самрук-Казына» Айдар Махметов.

Как отметил Махметов, Лев Винс является самым лёгким из всех участников данной весовой категории. Его вес не превышает 105 кг, в то время как все его рослые соперники весят стабильно под 120.