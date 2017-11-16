Два казахстанца вышли в финал чемпионата мира по ММА

Первой побороться за выход финал в октагон вышла казахстанка Аян Турсын. В сложном и упорном бою она уступила по очкам сопернице из Швеции Анны Аствик.



Ерназ Мусабек весь бой доминировал над соперником, не оставляя Шону Стебинсу ни одного шанса на атаку. Американец был вынужден лишь защищаться на протяжении трех раундов. Судейским решением победу одержал Ерназ Мусабек и прошел в финал.



В весовой категории до 61,2 кг в полуфинале должны были встретиться два казахстанца — Олжас Молдагалиев и Динислам Джетписов. Однако, по медицинским показателям медицинская бригада не позволила Динисламу Джетписов продолжить борьбу. Тем самым, Динислам стал бронзовым призером, а Олжас Молдагалиев прошел в финал и поборется за награду высшей пробы самого масштабногно в истории чемпионата мира по ММА.



Финальные поединки пройдут 18 ноября.