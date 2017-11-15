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11:40 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанская учительница стартовала с победы на чемпионате мира по ММА

Во второй день чемпионата мира по ММА в Бахрейне приняли участие 12 членов национальной сборной Казахстана.

После первого дня чемпионата мира по ММА сборная Казахстана сразу поднялась в рейтинге IMMAF на одну позицию.

Высокое мастерство казахстанских файтеров и бурную поддержку команды отметили и представители других стран. Трибуны скандировали в унисон «Казахстан, алга!». А представители команд соперников казахстанцев подходили, чтобы выразить восхищение тренерам сборной.

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Второй соревновательный день открыла казахстанская учительница Гульмира Нугманова в весовой категории до 56,7 кг. Поединок против индийской спортсменки Saloni Avhad завершился удушающим приемом во втором раунде в пользу Гульмиры. Впереди Гульмиру ждут еще три поединка.

В этой же весовой категории среди мужчин выступили чемпион Азии Ерназ Мусабек и Дастан Жакыпбеков. Ерназ Мусабек легко расправился с соперником из Швеции Dennis Ryden, бой едва продлился минуту и завершился удушающим приемом «треугольник». Дастан Жакыпбеков единогласным решением судей вырвал победу у Mohammed из Бахрейна.

В наилегчайшем весе до 61,2 кг Олжас Молдагалиев единогласным решением судей одолел американца Chase Boutwell. Так же по решению судей завершился бой между Динисламом Джетписовым и сильным бахрейнским бойцом Hamra Zrira. Поединок завершился в пользу казахстанца.

В легчайшем весе до 65,8 кг Мерей Жубанов нокаутировал соперника из Испании Carlos Ibanez Aguayo во втором раунде. В поединке между Бекзатом Жасия и Ashley Williams из Великобритании, изначально, по решению судей, победа была присуждена Бекзату, однако после просмотра видеозаписи боя, выяснислось, что со стороны Бекзата была сдача при болевом приеме, которую не заметил рефери. По итогам апелляции, результат был пересмотрен в пользу английского спортсмена.

В весовой категории до 70,3 кг в очень сложном бою с британцем PK Zadeh, Неймат Асадов по мнению судей оказался потерпел поражение.

В полусреднем весе до 77,1 кг по решению судей Махир Алиев уступил французу Sola Axel. Чемпион Азии по ММА Жан Кенжебаев единогласным судейским решением признан сильнее противника Sam Slater из Ирландии.

В средней весовой категории до 83,9 кг Мади Досмухаметов встретился с сильнейшим членом сборной Великобритании Christian Leroy Dunkan и уверенно доминировал на протяжении всего боя. Однако, по досадной ошибке, за 30 секунд до окончания поединка, Мади попался на рычаг плеча и потерпел поражение.

Последним из казахстанской команды поединок против Dimitri Fogg из ЮАР провел Кудайберген Толеубаев. Единогласным решением судей победу в поединке присудили Кудайбергену Толеубаеву.

В зачете казахстанской команды за второй день 8 побед и 4 поражения.

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