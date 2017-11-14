Емельяненко рассказал о планах на свое будущее

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р0
Лада1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Словакия0
Норвегия0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак2
Металлург Мг2
Футбол. Сборные
2-й тайм
Катар0
Исландия1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Аргентина2
Нигерия4
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо НН2
Автомобилист4
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь3
Трактор2
Футбол. Сборные
21:45
Россия
Испания
Футбол. Сборные
22:00
Румыния
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:15
Венгрия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:30
Алжир
ЦАР
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Япония
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Франция
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Уругвай
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
Панама
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Бразилия
Футбол. Сборные
23:45
Португалия
США
Хоккей. НХЛ
15.11
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
15.11
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
15.11
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Футбол. Сборные
14:35
Китай0
Колумбия4
Хоккей. НХЛ
15.11
Нэшвилл Предаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.11
Миннесота Уайлд
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
15.11
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
Хоккей. КХЛ
14:30
КуньлуньБ1
ХК Динамо2
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Сербия1
Хоккей. НХЛ
15.11
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
СКА2
Хоккей. НХЛ
15.11
Лос-Анджелес Кингз
Ванкувер Кэнакс
Все события
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира по футболу
Глава Ла Лиги сообщил, что Месси продлил контракт с «Барселоной»
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
17Новые «Лужники», сэйвы Акинфеева и гол Агуэро
21:11 (мск), источник: Газета.Ру

Емельяненко рассказал о планах на свое будущее

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории (от 93 до 120 кг) Федор Емельяненко оценил соперников за пояс в тяжелом весе поспорят американский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире Bellator. Слова Емельяненко приводит Bloodyelbow.

Читайте также
Емельяненко-баттл: в чем правда, брат?

«Все соперники хороши. Фрэнки Мир хорош, также как и все остальные. Если на то будет Божья воля, я встречусь с тремя соперниками.

Что касается моих планов после турнира, то даже сейчас, когда я активно выступаю, я занимаюсь развитием любительского ММА в России. Я хочу, чтобы к этому относились, как к настоящему спорту, как к боксу или боевому самбо. Чтобы у нас были спортсмены по всей стране, и они могли соревноваться, как любители. Пока я трачу много времени на подготовку к боям.

Как только я закончу с выступлениями, я продолжу свою деятельность по развитию спорта. Я в любом случае буду заниматься чем-то, связанным со спортом, — сказал Емельяненко.

Ранее стало известно, что Федор Емельяненко примет участие в турнире Гран-при за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

 В России цены на бензин выросли до рекордного уровня
Бывшего хозяина Черкизовского рынка заочно арестовали за убийства
Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира по футболу
Глава Ла Лиги сообщил, что Месси продлил контракт с «Барселоной»
Пустой трон Мадрида: Роналду уйдет из «Реала» следующим летом?
Определена дата решения по будущему тренера сборной Италии
Мутко «на чистом английском» предлагал Ибрагимовичу играть за РФ
Стало известно, кто рассудит «Краснодар» и «Спартак» в 17-м туре
Новости
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь