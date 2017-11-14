Емельяненко рассказал о планах на свое будущее
Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории (от 93 до 120 кг) Федор Емельяненко оценил соперников за пояс в тяжелом весе поспорят американский
Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории (от 93 до 120 кг) Федор Емельяненко оценил соперников за пояс в тяжелом весе поспорят американский
«Все соперники хороши. Фрэнки Мир хорош, также как и все остальные. Если на то будет Божья воля, я встречусь с тремя соперниками.
Что касается моих планов после турнира, то даже сейчас, когда я активно выступаю, я занимаюсь развитием любительского ММА в России. Я хочу, чтобы к этому относились, как к настоящему спорту, как к боксу или боевому самбо. Чтобы у нас были спортсмены по всей стране, и они могли соревноваться, как любители. Пока я трачу много времени на подготовку к боям.
Как только я закончу с выступлениями, я продолжу свою деятельность по развитию спорта. Я в любом случае буду заниматься
Ранее стало известно, что Федор Емельяненко примет участие в турнире