Емельяненко рассказал о планах на свое будущее

«Все соперники хороши. Фрэнки Мир хорош, также как и все остальные. Если на то будет Божья воля, я встречусь с тремя соперниками.

Что касается моих планов после турнира, то даже сейчас, когда я активно выступаю, я занимаюсь развитием любительского ММА в России. Я хочу, чтобы к этому относились, как к настоящему спорту, как к боксу или боевому самбо. Чтобы у нас были спортсмены по всей стране, и они могли соревноваться, как любители. Пока я трачу много времени на подготовку к боям.