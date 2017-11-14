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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Нурмагомедов готов заменить Макгрегора в поединке с Фергюсоном

В команде российского легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова прокомментировали возможную дисквалификацию Конора Макгрегора.

Источник: РИА "Новости"

Ирландец по слухам должен был провести первую защиту пояса в лёгком весе против временного чемпиона Тони Фергюсона на турнире UFC 219 31 декабря в Лас-Вегасе. К выступлению в том же ивенте готовится и Нурмагомедов, у которого назначен поединок с Эдсоном Барбозой. Менеджеры россиянина рассказали, сможет ли Хабиб выйти на замену Макгрегору в бою с Фергюсоном, если Конора всё-таки дисквалифицируют за его выходку на недавнем Bellator 187.

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«На данный момент нет подтверждённой информации, что Макгрегора дисквалифицируют. Потому тяжело что-то комментировать. Конечно, как только узнали про инцидент с чемпионом UFCв лёгком весе, разные мысли закрались в голову. Но зависеть всё будет от руководства компании. Со своей стороны мы уже дали согласие на бой с Барбозой. Отступать от него будет неэтично. Но если UFC предложит Хабибу подраться с Фергюсоном вместо Макгрегора, то, конечно, для нас это будет более интересный и выгодный вариант. Ведь речь о титульном бое с принципиальным соперником — Тони Фергюсоном. Хабиб давно хотел этот поединок, но всякий раз организация боя срывалась по разным причинам», — сообщили в команде Нурмагомедова.

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