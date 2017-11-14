Бой Макгрегора и Фергюсона, который должен был пройти 30 декабря, не состоится

Причиной стало поведение ирландца на турнире Bellator 187 в Дублине. Напомним, что Макгрегор едва не подрался с рефери Марком Годдардом после боя между Чарли Уордом и Джоном Редмондом.



«Макгрегор должен был провести поединок 30 декабря, но он не будет драться. UFC накажет своего спортсмена. Я жду их решения. Один из шагов — отмена боя 30 декабря. Второй шаг в том, что я связался с комиссией, которая выдала ему лицензию. Они осведомлены о происшествии. Я поговорил со своей командой юристов, но жду решения UFC. Надеюсь, что их ответная реакция будет жёсткой», — приводит слова президента Ассоциации боксерских комиссий (ABC) Майк Мазулли MMAJunkie.