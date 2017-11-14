Бой Макгрегора и Фергюсона, который должен был пройти 30 декабря, не состоится

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Сборные
19:30
Катар
Исландия
Футбол. Сборные
19:30
Аргентина
Нигерия
Футбол. Сборные
20:00
Словакия
Норвегия
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Лада
Футбол. Сборные
21:45
Россия
Испания
Футбол. Сборные
22:00
Румыния
Нидерланды
Футбол. Сборные
14:35
Китай0
Колумбия4
Хоккей. КХЛ
14:30
КуньлуньБ1
ХК Динамо2
Футбол. Сборные
22:15
Венгрия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:30
Алжир
ЦАР
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Сербия1
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Япония
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Франция
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Уругвай
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
Панама
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Бразилия
Футбол. Сборные
23:45
Португалия
США
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
СКА2
Хоккей. НХЛ
15.11
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
15.11
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
15.11
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.11
Нэшвилл Предаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.11
Миннесота Уайлд
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
15.11
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
15.11
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз7
Сент-Луис Блюз4
Все события
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным
Штамповать камбэки невозможно. Канада сравняла счет в Суперсерии
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
11Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Бой Макгрегора и Фергюсона, который должен был пройти 30 декабря, не состоится

UFC приняла решение отменить поединок между чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Конором Макгрегором и временным чемпионом Тони Фергюсоном.

Источник: AFP 2017

Причиной стало поведение ирландца на турнире Bellator 187 в Дублине. Напомним, что Макгрегор едва не подрался с рефери Марком Годдардом после боя между Чарли Уордом и Джоном Редмондом.

«Макгрегор должен был провести поединок 30 декабря, но он не будет драться. UFC накажет своего спортсмена. Я жду их решения. Один из шагов — отмена боя 30 декабря. Второй шаг в том, что я связался с комиссией, которая выдала ему лицензию. Они осведомлены о происшествии. Я поговорил со своей командой юристов, но жду решения UFC. Надеюсь, что их ответная реакция будет жёсткой», — приводит слова президента Ассоциации боксерских комиссий (ABC) Майк Мазулли MMAJunkie.

 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
Атака сборной России. Что не так
Убожественная комедия. Почему провал Италии — это логично
Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным
Штамповать камбэки невозможно. Канада сравняла счет в Суперсерии
Определена дата решения по будущему тренера сборной Италии
Медведева рассказала, как отметит 18-летие
Стало известно, кто рассудит «Краснодар» и «Спартак» в 17-м туре
Новости
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь