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13:52 (мск), источник: Sports.kz

Борец-паралимпиец не вернулся к родным после зарубежных соревнований

Спортсмен-паралимпиец, занимающийся единоборствами, выехал в апреле на соревнования за рубеж и после этого перестал выходить на связь со своим опекуном, передает пресс-служба ДВД Алматинской области.

С заявлением об его исчезновении в полицию обратился один из его родных, являющийся официальным опекуном парня.

«Спортсмен пропал без вести, выехав в апреле текущего года на соревнования. Во время поисков было установлено, что спортсмен принимал участие в состязаниях по джиу-джитсу, организованных за границей, после которых он прибыл в Алматы, где проживал в арендованной им квартире», — сообщили в ДВД.

Без вести пропавшего спортсмена-инвалида нашли и возвратили родным в Алматинской области. «Сейчас мужчина, числившийся без вести пропавшим, уже встретился со своим опекуном», — дополнили в полиции.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, в регионе проводится полицейская отработка, направленная на установление местонахождения без вести пропавших лиц и усиление действий по задержанию разыскиваемых уголовных преступников.

В ходе отработки удалось отыскать 7 без вести пропавших.

Кроме того, за первые сутки задержаны и доставлены в полицию 12 лиц, числившихся в розыске по подозрению в преступлениях. «Один из них, 33-летний житель Карасайского района, разыскивался с июля прошлого года. Кроме того, в алматинском следственном изоляторе установлена 45-летняя женщина, разыскиваемая областной полицией за совершение крупного мошенничества на территории региона», — рассказали в пресс-службе ДВД.

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