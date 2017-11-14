Борец-паралимпиец не вернулся к родным после зарубежных соревнований

С заявлением об его исчезновении в полицию обратился один из его родных, являющийся официальным опекуном парня.
«Спортсмен пропал без вести, выехав в апреле текущего года на соревнования. Во время поисков было установлено, что спортсмен принимал участие в состязаниях по
Без вести пропавшего
По информации
В ходе отработки удалось отыскать 7 без вести пропавших.
Кроме того, за первые сутки задержаны и доставлены в полицию 12 лиц, числившихся в розыске по подозрению в преступлениях. «Один из них, 33-летний житель Карасайского района, разыскивался с июля прошлого года. Кроме того, в алматинском следственном изоляторе установлена 45-летняя женщина, разыскиваемая областной полицией за совершение крупного мошенничества на территории региона», — рассказали в