Борец-паралимпиец не вернулся к родным после зарубежных соревнований

С заявлением об его исчезновении в полицию обратился один из его родных, являющийся официальным опекуном парня.

«Спортсмен пропал без вести, выехав в апреле текущего года на соревнования. Во время поисков было установлено, что спортсмен принимал участие в состязаниях по джиу-джитсу, организованных за границей, после которых он прибыл в Алматы, где проживал в арендованной им квартире», — сообщили в ДВД.

Без вести пропавшего спортсмена-инвалида нашли и возвратили родным в Алматинской области. «Сейчас мужчина, числившийся без вести пропавшим, уже встретился со своим опекуном», — дополнили в полиции.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, в регионе проводится полицейская отработка, направленная на установление местонахождения без вести пропавших лиц и усиление действий по задержанию разыскиваемых уголовных преступников.

В ходе отработки удалось отыскать 7 без вести пропавших.