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08:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские каратисты завоевали львиную долю «золота»

Победители чемпионата и первенства ДФО по кёкусинкай получили путёвки на Россию

Под крышей спорткомплекса ДВГУПС в Хабаровске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кёкусинкай каратэ. Турнир стал юбилейным, 25-м, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На татами вышли более 130 бойцов из Хабаровского края, Приморья, Амурской, Сахалинской областей и Республики Саха (Якутия).
— Эти соревнования традиционно собирают лучших спортсменов со всего Дальнего Востока, — говорит организатор турнира, полпред Федерации кёкусинкай России по ДФО Станислав Винокуров. — Кроме первенства среди бойцов от 12 до 17 лет, проводится также взрослый чемпионат. О высоком уровне организации состязаний говорит тот факт, что для судейства из Москвы был приглашён рефери Всероссийской и Международной категории Алексей Шепелев.

По итогам соревнований в категории «Юноши 12−13 лет» в своих весовых категориях первые места заняли представители Хабаровского края — Захар Ивлев, Сергей Лепешкин, Георгий Хрульков, Кирилл Фисура, Даниил Глотов, Максим Пугач.

В разделе «Юноши 14−15 лет» отличились наши бойцы — Илья Жеренков, Степан Ижболдин, Сергей Старчеус. В двух весовых категориях побеждали гости из Амурской области.

В категории «Юниоры 16−17 лет» «золото» досталось хабаровчанам Денису Дыбскому, Дмитрию Лисову и Роману Гладовскому. Только однажды победил спортсмен из Амурской области.

Среди представительниц прекрасного пола в разделе «Девушки 12−13 лет» вне конкуренции оказались сёстры Алена и Олеся Астаховы из Хабаровска.

Их землячка Юлия Хон победила в возрастной группе 14−15 лет.

Только в разделе «Юниорки 16−17 лет» первое место заняла Мария Гапонова (Амурская область).

По результатам соревнований среди взрослых спортсменов золотые медали завоевали Владислав Дыбский (Хабаровский), Алексей Елсуков, Адрей Степин (Амурская область).

Лучшей среди женщин была признана Сабина Проскурякова, представляющая также Хабаровский край.

В церемонии награждения принял участие председатель краевой думы Сергей Луговской, который вручил призерам соревнований памятные призы, а также сертификат на приобретение спортивной амуниции.

Победители будут представлять Дальневосточный федеральный округ на чемпионате России, который пройдёт в Кемерово в феврале будущего года.

 Хабаровские каратисты завоевали львиную долю «золота»
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