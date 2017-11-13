Белорусские самбисты завоевали 12 наград чемпионата мира в Сочи

Источник: БЕЛТА

В медальной копилке белорусских самбистов две награды высшей пробы. Чемпионками планеты стали Татьяна Мацко (весовая категория 64 кг) и Светлана Тимошенко (80 кг). Обладателями серебряных медалей стали Анжела Жилинская (68 кг), Екатерина Прокопенко (60 кг), Ольга Намазова (72 кг), Степан Попов (74 кг) и Евгений Алексиевич (82 кг). Бронзовые медали завоевали Лейла Аббасова (48 кг), Марина Жарская (52 кг), Александр Кокша (68 кг), Вае Тутхалян (62 кг) и Тимофей Емельянов (82 кг).

В общекомандном медальном зачете женская сборная Беларуси с семью медалями (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы) заняла второе место, уступив только россиянкам, у которых на одну награду больше (5, 1, 2). Третье место у спортсменок Украины — 4 (1, 1, 2).