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15:56 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские самбисты завоевали 12 наград чемпионата мира в Сочи

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси завоевала 12 наград на 42-м чемпионате мира по самбо, который проходил в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В медальной копилке белорусских самбистов две награды высшей пробы. Чемпионками планеты стали Татьяна Мацко (весовая категория 64 кг) и Светлана Тимошенко (80 кг). Обладателями серебряных медалей стали Анжела Жилинская (68 кг), Екатерина Прокопенко (60 кг), Ольга Намазова (72 кг), Степан Попов (74 кг) и Евгений Алексиевич (82 кг). Бронзовые медали завоевали Лейла Аббасова (48 кг), Марина Жарская (52 кг), Александр Кокша (68 кг), Вае Тутхалян (62 кг) и Тимофей Емельянов (82 кг).

В общекомандном медальном зачете женская сборная Беларуси с семью медалями (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы) заняла второе место, уступив только россиянкам, у которых на одну награду больше (5, 1, 2). Третье место у спортсменок Украины — 4 (1, 1, 2).

Всего на пьедестал почета мирового первенства в Сочи поднимались представители 27 стран. Следующий планетарный форум самбистов пройдет через год в итальянском Милане.

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