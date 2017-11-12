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22:09 (мск), источник: ТАСС

Шестаков: Чемпионат мира по самбо вернется в Россию не раньше чем через четыре года

СОЧИ, 12 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат мира по самбо может пройти в России не раньше чем через четыре года. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков по окончании мирового первенства, которое прошло в Сочи с 10 по 12 ноября.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Сегодня прошла церемония передачи флага чемпионата мира Румынии, где пройдет следующий турнир, — рассказал Шестаков. — Когда состоится следующий чемпионат в России, сказать пока сложно, но, думаю, что не раньше чем через четыре года. Надеюсь, его уровень будет еще выше, чем в нынешний раз, опыта нашей стране не занимать, ведь мы достойно провели Олимпийские игры, готовимся к чемпионату мира по футбол».

В сентябре нынешнего года исполком FIAS утвердил проведение чемпионата мира 2018 года в Румынии, 2019 года — в Южной Корее. Города будут определены позже.

Подводя итоги сочинского чемпионата мира, Шестаков отметил, что медали турнира разошлись в 27 стран мира. «Самбо развивается, на данный момент медали разошлись в 27 стран мира» — подчеркнул президент FIAS.

Победу в неофициальном общекомандном зачете одержала сборная России. В спортивном самбо команда завоевала шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые награды, в боевом — шесть золотых и одну серебряную, в женском — пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Первый чемпионат мира по самбо прошел в 1973 году в Тегеране. С 1981 года соревнования проводятся ежегодно. С 1983 года в программу турниров вошли соревнования среди женщин, с 2007-го — по боевому самбо.

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