Сборная России выиграла общекомандный зачет на чемпионате мира по самбо в Сочи

Источник: ИТАР-ТАСС

В спортивном самбо россияне завоевали шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые награды, на втором месте расположилась команда Таджикистана (1−2−1), на третьей позиции сборные Армении и Казахстана (0−2−1).

В боевом самбо россияне также завоевали шесть из девяти возможных золотых наград и одно серебро. На втором месте команда Киргизии (1−2−2), на третьем сборная Южной Кореи (1−1−0).

На счету женской сборной России пять золотых наград, одно серебро и две бронзы, на втором месте представительницы Белоруссии (2−3−2), на третьем — команда Украины (1−1−2).