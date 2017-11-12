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21:39 (мск), источник: ТАСС

Сборная России выиграла общекомандный зачет на чемпионате мира по самбо в Сочи

СОЧИ, 12 ноября. /ТАСС/. Сборная России стала первой в неофициальном общекомандном зачете чемпионата мира по самбо, который завершился в Сочи.

Источник: ИТАР-ТАСС

В спортивном самбо россияне завоевали шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые награды, на втором месте расположилась команда Таджикистана (1−2−1), на третьей позиции сборные Армении и Казахстана (0−2−1).

В боевом самбо россияне также завоевали шесть из девяти возможных золотых наград и одно серебро. На втором месте команда Киргизии (1−2−2), на третьем сборная Южной Кореи (1−1−0).

На счету женской сборной России пять золотых наград, одно серебро и две бронзы, на втором месте представительницы Белоруссии (2−3−2), на третьем — команда Украины (1−1−2).

На чемпионате мира по самбо в Сочи были разыграны 27 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие представители 93 стран, что является рекордом для таких турниров.

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